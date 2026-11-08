M5S, vertice fiume ma la tensione resta 

Cinque ore di confronto per fare il punto a metà mandato e ritrovare compattezza dopo le tensioni sull’assegnazione delle presidenze delle commissioni del Consiglio regionale. Il lungo vertice dei Cinquestelle, dalla mattina al pomeriggio, in una domenica assolata, si è chiuso con un messaggio di unità affidato al vicepresidente nazionale e senatore Ettore Licheri: «Il bilancio è positivo, è stata una bella riunione, costruttiva».

Al primo piano del palazzo della Regione, nelle sale che ospitano gli uffici della presidenza, c’erano, oltre a Licheri, la governatrice Alessandra Todde, l’assessora al Lavoro Desirè Manca, i consiglieri regionali Alessandro Solinas (capogruppo), Lara Serra, Roberto Li Gioi, Gianluca Mandas, Emanuele Matta. L’unico che è intervenuto in videoconferenza è stato Michele Ciusa. Al termine della riunione fiume i sorrisi di circostanza mascherano le tensioni che in cinque ore di incontro sono inevitabilmente affiorate. Anche nella foto di gruppo, in viale Trento, si è cercato di offrire un’immagine di unità oltre i malumori emersi negli ultimi giorni. Tra l’altro, seppure sottotraccia, chi conosce il Palazzo ha messo in evidenza quanto non sia proprio rituale organizzare un vertice di partito in una sede istituzionale.

Gli attriti

Il nodo spinoso da affrontare era quello delle commissioni. Il rinnovo delle presidenze ha alimentato tensioni. Era necessario verificare gli equilibri interni dopo aver perso la presidenza di un parlamentino per venire incontro alle richieste di Orizzonte Comune e Alleanza Verdi e Sinistra. Roberto Li Gioi ha lasciato, non senza recriminazioni, la presidenza della commissione “Governo del territorio”. Licheri ha richiamato la sua esperienza parlamentare per ricondurre gli attriti alle difficoltà che accompagnano la distribuzione degli incarichi. Nervosismo fisiologico. «Ho visto nascere tre governi ormai. Quando ci sono le commissioni si accontentano alcuni e si scontentano tanti, perché è sempre stato così». Poi ha evidenziato il metodo seguito: «Devo dire che tutto si è svolto all’insegna della massima condivisione».

Le tappe

Si è discusso delle prossime tappe del percorso del Movimento in Sardegna (sotto la lente anche il rapporto con il Pd). Analizzate anche le scadenze nazionali che richiederanno nei prossimi mesi un notevole impegno organizzativo e politico. «Abbiamo fatto una sintesi di metà mandato», spiega Licheri, che descrive «un gruppo unito, compatto, consapevole del fatto che ci aspettano sfide importanti a livello regionale, ma soprattutto sul piano nazionale».

Nelle parole del vicepresidente nazionale, dunque, prevale la volontà di andare avanti senza divisioni. È il messaggio politico con cui il M5S tenta di superare le frizioni degli ultimi giorni e riportare l’attenzione sul lavoro da svolgere nella seconda parte del mandato. Licheri ha rimarcato la disponibilità dei consiglieri regionali a ripartire con la massima unità d’intenti. Nell’agenda anche gli appuntamenti nazionali. «Dovremo ovviamente organizzare le primarie, poi ci saranno le politiche», ricorda il parlamentare pentastellato. Un passaggio al quale viene attribuito un grande valore: «Sarà uno snodo della storia di questo Paese».

L’ufficio di presidenza

Dopo il rinnovo delle commissioni, il pensiero è rivolto alla composizione dell’ufficio di presidenza. Vicepresidenti, questori, segretari d’Aula. Cinque posti per la maggioranza e quattro per l’opposizione. All’assemblea spetterà l’ultima parola. Domani, giorno della convocazione del Consiglio, il quadro potrebbe essere finalmente definito. Non è da escludere che chi ha dovuto lasciare ruoli di primo piano nei parlamentini possa rientrare in gioco.

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