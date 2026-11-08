Il Papa in Argentina: «Economia al servizio dell’uomo» 

buenos aires. Un’economia al servizio dell’uomo, una politica che sappia riconoscere i limiti del potere, e soprattutto una democrazia da “custodire” perché è stata ereditata e deve essere trasmessa anche alle generazioni future. Papa Leone XIV non fa tanti giri di parole nel suo primo discorso in Argentina, pronunciato davanti al presidente ultra-liberista Javier Milei. Il Pontefice, 39 anni dopo l’ultima visita di un Papa, è accolto con entusiasmo e onori e c’è cortesia nel faccia a faccia alla Casa Rosada. Ma le politiche del leader più trumpiano del Sudamerica, che sperava di incassare un endorsement dalla visita del Papa, rischiano di aumentare le disparità nel paese, come denunciato dalla Chiesa. E nel discorso alle autorità, da Leone arrivano parole chiare, interrotte da lunghi applausi sulle note più dolenti: «La democrazia appartiene all’eredità che va custodita. Partecipare alla vita pubblica, esprimere liberamente le proprie convinzioni, confidare nella legge» sono “beni” che «ogni generazione è chiamata a custodire e rafforzare». E ancora: i governanti hanno «il dovere di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità». «L’economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia», dice ancora Leone. Il presidente Milei esordisce con un tributo a Francesco (che quando era in vita aveva invece criticato): «Voglio ricordare subito il nostro amato Papa Bergoglio, l’argentino più importante della nostra storia e primo Papa del Sudamerica». Poi il presidente, citando il Vangelo, dice: «Vogliamo costruire un’Argentina fondata sulla roccia, non sulla sabbia».

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