Dopo l’orrore in piazza si indaga per terrorismo, gravi i feriti  

Cracovia. La Polonia si interroga sull’orrore di Cracovia, mentre la Procura indaga per terrorismo sulla strage che ha sconvolto il Paese. Sei persone uccise tra i passanti e i turisti della piazza del Mercato, altre tre trovate morte in casa, a Ostrowiec Swietokrzyski, 150 chilometri di distanza: il padre di 53 anni, la madre di 52 e la sorella ventenne dell’attentatore. Nove vite spezzate – e 16 persone ricoverate in ospedale – in quella che gli investigatori sospettano sia stata un’unica, spietata sequenza di omicidi e ferimenti.

Al centro di tutto c’è Michal Oksinski, 25 anni, incensurato, appassionato di armi e, secondo il ministro dell’Interno Marcin Kierwinski, affascinato dalle ideologie dell’estrema destra. Resta da capire chi fosse davvero il giovane che sabato ha trasformato una delle piazze più belle d’Europa in un teatro di morte e cosa lo abbia spinto ad agire. L’aggressore, ferito dalla polizia, è ricoverato in condizioni critiche dopo diversi interventi chirurgici e non può ancora essere interrogato. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a sterminare la famiglia a Ostrowiec Swietokrzyski prima di raggiungere Cracovia. Nota la sua passione per le armi condivisa con il padre: la domenica i vicini li vedevano salire in macchina vestiti in mimetica: frequentavano lo stesso poligono di tiro sportivo. Il giovane aveva due armi registrate, il padre nove. Sette sono state sequestrate nell’abitazione e altre quattro sul luogo della strage. A fermarlo sono stati due poliziotti, Jakub Kulik e Artur Moranski, entrambi feriti nello scontro a fuoco. I due sono stati risvegliati dal coma farmacologico dopo gli interventi chirurgici, uno è in gravi condizioni.

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