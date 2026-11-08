Tende allagate, la disperazione degli sfollati 

GAZA CITY. La popolazione martoriata di Gaza affronta il terzo anno in una situazione di emergenza umanitaria assoluta. Il presidente Donald Trump, in una telefonata subito dopo le elezioni in Israele, ha chiesto a Benjamin Netanyahu di procedere con il Piano di pace per Gaza. Di fatto, dalla firma del precario cessate il fuoco l’anno scorso, i gazawi sono confinati in poco più del 30% del territorio della Striscia, concentrati per lo più lungo la costa e nell’area di al-Mawasi, la zona umanitaria a ovest di Khan Younis, che di umanitario ha ben poco. Le mega tendopoli sono in gran parte allagate dopo l’inizio delle piogge dei giorni scorsi.

Nel quartiere Rimal di Gaza City, un tempo il più prestigioso e scintillante della città, l’acqua arriva fino alle ginocchia e la gente cerca con ogni mezzo di fortuna di trovare soluzioni per convogliarla verso il mare. I sistemi fognari sono inesistenti. La maggior parte delle tende, che hanno una vita media di sei mesi, sono danneggiate e gli sfollati chiedono dove siano finite quelle donate dalla comunità internazionale. La disperazione della popolazione locale emerge con forza dalle testimonianze che giungono dal campo, che fanno sentire a viso aperto anche la critica verso la gestione di Hamas dell’emergenza.

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