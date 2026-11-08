Buio sulla continuità, voli appesi a un filo 

«Un accordo è sempre possibile e ritengo auspicabile», getta acqua sul fuoco l’avvocato Paolo Angius, uno dei massimi esperti in Diritto dei trasporti. Ma al momento sembra conflittuale l’uscita di scena di Aeroitalia dalla Continuità territoriale sarda. Da una parte la compagnia che, appellandosi al Codice civile, sostiene di poter dire addio ai collegamenti a tariffe agevolate anche prima di gennaio, il termine annunciato una settimana fa dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri; dall’altra la Regione che, in base al Regolamento europeo 1008/2008, ha ribadito l’obbligo di un preavviso di sei mesi.

Quadro normativo

Intrieri ha tirato in ballo l’articolo 1467 per rivendicare la facoltà del vettore di decidere in autonomia la rinuncia alle rotte sarde. E sono cinque quelle che la compagnia si è aggiudicata con il bando 2026-2029: da Cagliari e Olbia verso Roma e Milano più l’Alghero-Fiumicino. Il 1467 norma la “Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta”, in seguito al «verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili». In questi casi, «la parte che deve tale prestazione può domandare la rescissione del contratto». Ma la Continuità territoriale soddisfa un bisogno essenziale della collettività, ragion l’interesse generale prevale sul diritto comune.

Il parere

Angius conferma la linea. «Astrattamente – dice il legale – un contratto di servizio pubblico è suscettibile di applicazione dell’articolo 1467. Ma nella pratica giurisprudenziale prevale il principio costituzionale e amministrativo della garanzia del servizio. L’ordinamento tende a evitare che un privato possa interrompere la prestazione sciogliendo unilateralmente il vincolo contrattuale», perché di questo si tratterebbe. Non solo: lo scopo del preavviso è proprio quello di «mitigare gli effetti, anche traumatici, che la risoluzione di un contratto può avere, garantendo un lasso di tempo congruo, tra la volontà di recedere e la sospensione effettiva del servizio, per riorganizzarlo».

Il vincolo

Aeroitalia, in ogni caso, non è ancora formalmente fuori dalla Continuità sarda. Per legge, la rinuncia alle rotte non ha valore se annunciata attraverso una nota stampa, come ha fatto Intrieri. Serve una comunicazione con valore legale, come la Pec o una raccomandata, anche telematica. Ma a meno di una mail di posta certificata recapitata nella notte, negli uffici dell’assessorato ai Trasporti non è arrivato nulla. Vuol dire che le bocce devono restare ferme, la Giunta non può intraprendere alcuna azione per sostituire il vettore.

Assetto attuale

A complicare la situazione, l’assetto del servizio: Aeroitalia ha scelto di garantire senza compensazione tre rotte su cinque. Dalla Regione il vettore non prende un centesimo per il Cagliari-Roma, l’Olbia-Fiumicino e per il collegamento dall’aeroporto gallurese con Milano. Ma siccome l’assegnazione provvisoria, per un massimo di sette mesi, va fatta alle stesse condizioni, è difficile che una compagnia accetti di sostituire Aeroitalia. Specie in questa congiuntura internazionale, in cui il prezzo del jet fuel è schizzato alle stelle. Un effetto dell’attacco israelo-americano all’Iran, il motivo per cui Aeroitalia ha deciso di alzare bandiera bianca. Anche perché il bando 2026-2029, partito il 29 marzo scorso, ha più voli rispetto alle precedenti Continuità sarde, ciò che rende ancora più oneroso l’adempimento del contratto.

La riflessione

L’avvocato dice: «Mi pare che in questa vicenda ci siano errori da più parti. Aeroitalia, a suo tempo, ha sbagliato ad accollarsi tre rotte senza compensazioni e la Regione, per un altro verso, non aveva strutturato il bando in maniera tale che fossero previste garanzie adeguate per i collegamenti non compensati. Aggiunge Angius, che negli scali nazionali ha lavorato da presidente del Cda, sia alla Toscana aeroporti (Firenze e Pisa) sia a Trapani: «Era altamente improbabile che una compagnia, alle condizioni dettate dalla stessa Aeroitalia, riuscisse ad assicurare il servizio sino alla sua scadenza triennale». Diversa, invece, la questione delle rotte con compensazione: il vettore di Intrieri percepisce denaro pubblico per volare sulla Cagliari-Milano e sull’Alghero-Roma, anche se l’Ad ha annunciato l’addio pure a questi collegamenti. Ma per la Regione sarà più facile trovare i sostituti nel caso in cui Intrieri confermasse formalmente l’addio.

L’attesa

Da oggi, visto che è già passata una settimana, ogni giorno è buono per capire cosa ne sarà del diritto dei sardi alla mobilità. Il bando attuale scade il 24 marzo del 2029. Aeroitalia, in caso di un’uscita di scena a strettissimo giro, «vedrebbe escusse le fideiussioni», chiude Angius. Sono quasi sette milioni. Ma per i sardi vale molto di più il rischio di restare a terra.

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