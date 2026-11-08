Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila 

Il nome di Silvia Salis torna ad animare il campo largo. A tirare per la giacchetta dentro al dibattito la sindaca di Genova è ancora Matteo Renzi che, in un colloquio con il “Corriere della Sera”, la piazza alla guida del “gruppone centrista” già dal prossimo febbraio e guarda agli scenari che si aprirebbero in caso di vittoria alle politiche del 2027: «È evidente che Salis, non avendo la possibilità di sedere in Parlamento, avrebbe il diritto, e probabilmente anche un po' il dovere, di sedere al governo».

«Non parlano con me»

La risposta tranchant della sindaca non si fa attendere: «Sono tutte discussioni molto sterili». Poi spiega, un po' piccata: «Continuano a parlare di me più che con me. Sinceramente credo che tutto questo discutere non faccia bene al campo progressista e non fa bene neanche alla città, che è la mia preoccupazione primaria e il mio impegno primario».

Non manca una bacchettata a Renzi: «Queste continue fughe in avanti mi costringono poi a ribadire quello che ho sempre detto. È un esercizio che ha stancato. Non ne ha bisogno il campo progressista né il Paese: in questo momento serve una coalizione che presenti un programma».

Renzi entra a gamba tesa nel dibattito ancora caldo delle primarie coinvolgendo anche Franceschini: «Sto lavorando con Dario alla soluzione di primarie secche, a un turno, con due soli candidati». Cioè Elly Schlein e Giuseppe Conte. Un messaggio alla segretaria del Pd, se si aggiunge che Renzi stima un bell'8 per cento per un eventuale gruppone centrista.

Il dribbling di Schlein

Ma la leader dem non ci casca e a Genova svicola sull'argomento mettendosi al fianco di Silvia Salis, tra abbracci e sorrisi durante l'assemblea generale di Volt Italia: «Sono felice di aver rivisto anche oggi Silvia, con cui lavoriamo benissimo. Il Partito democratico la sostiene appieno nel suo mandato per migliorare la vita dei genovesi. Stanno facendo un ottimo lavoro e noi siamo molto contenti di lavorare insieme».

«L’Europa è circondata»

Dal palco del partito paneuropeo progressista, la segretaria Dem parla poi soprattutto di Europa. Arringa una folla composta quasi esclusivamente da giovani: «Alle prossime elezioni politiche in Italia non si gioca soltanto il futuro del nostro paese, si gioca il futuro dell'Unione europea e di questo noi siamo estremamente consapevoli. L'Europa oggi è circondata da grandi potenze o altri attori che hanno un interesse in comune: quello di indebolirla». La sua ricetta? «Non spaccare o abbandonare l'Unione europea ma democratizzarla e renderla più vicina a quel disegno del manifesto di Ventotene che realizzava una promessa di più prosperità per tutti i popoli, a partire dalle nuove generazioni. Una promessa purtroppo molto spesso tradita dai veti nazionali». Occorre «superare l'unanimità, cambiare i trattati e varare un grande piano di investimenti comuni, come è stato il Next generation».

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