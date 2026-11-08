Al 112: «Papà picchia la mamma» 

VENEZIA. A nove anni ha trovato il coraggio di frapporsi tra il padre e la madre, mentre lui picchiava la donna, e poi a fuggire con lei da casa e chiamare la Polizia, facendo arrestare l'uomo che da tanto tempo le maltrattava. È successo in provincia di Vicenza.

Risale alle 13.40 di ieri la chiamata al 112 da parte della bambina, che con lucidità ha raccontato al centralino di essere appena scappata di casa con la madre, vittima di una violenta aggressione da parte del padre. La polizia ha così rintracciato l’uomo, di origine marocchina, e lo ha messo agli arresti con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La pattuglia ha poi intercettato madre e figlia per strada: la donna, che era in lacrime e in stato di shock, presentava i segni dei colpi ricevuti ed è stata ricoverata in ospedale. La bambina ha detto che l'aggressione è esplosa durante il pranzo, per motivi futili; l'uomo avrebbe spinto a terra la moglie, che ha battuto la testa contro il tavolo della cucina, poi le ha calpestato il braccio. Inoltre avrebbe tentato di scagliare una sedia contro la donna, ma a quel punto la bambina si è frapposta tra i genitori, riuscendo a evitare il peggio per la madre. L'uomo ha strattonato e spinto via anche la figlia, fortunatamente senza causarle lesioni. I primi accertamenti hanno portato alla luce un grave e prolungato contesto di violenze fisiche e psicologiche che durava da anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA