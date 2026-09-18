Tutte le strade dello scudetto portano a Roma 

Tutte le strade della lotta scudetto portano a Roma. Oggi, all'ora dell'aperitivo, a partire dalle 18, va in scena allo stadio Olimpico il primo incrocio pericoloso, quello delle due leader della Serie A a punteggio pieno Roma e Inter, che vogliono chiudere in testa il primo spicchio di campionato prima della lunga sosta per le nazionali.

Il big match

Una sfida che ha spesso offerto scorpacciate di reti. Anche ora si confrontano due macchine da gol (13 a 12 per Chivu) mentre Gasperini ha la migliore difesa. Ma i tifosi giallorossi fanno gli scongiuri perché la china degli incontri diretti pende decisamente a favore dei nerazzurri. L'ultima vittoria della Roma è vecchia di 4 anni, 2-1 a San Siro con Mourinho squalificato e gol di Dybala e Smalling. All'Olimpico è nebbia fitta: sono passati dieci anni dall'ultimo lampo, il 2-1 2016 della squadra di Spalletti, decisiva l'autorete di Icardi. Da allora 3 pareggi e 6 sconfitte. Ma il bilancio personale di Gasp non si discosta molto: in assoluto 5 vittorie in 36 incontri, l'ultimo successo è un 4-1 del 2018 dell'Atalanta contro l'Inter di Spalletti con un gol anche di un avversario di oggi, Gianluca Mancini. Dybala e Malen cercheranno di fare meglio di Lautaro e Thuram, e non sarà facile. A centrocampo Koné e Cristante contro Zielinski e Jones, sulle fasce dovrebbero prevalere Wesley e Dimarco. In porta dà sicurezza Svilar, un po’ meno Martinez.

Le altre partite

Sempre oggi, ma alle 15, il nuovo Bologna di Palladino ospita il Torino, reduce dalla sconfitta interna contro la Roma. In serata, il Venezia di Stroppa cerca i primi punti in casa contro la lanciatissima Lazio di Gattuso. Potrebbe essere l’ultima chiamata per l’allenatore dei lagunari Stroppa.

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