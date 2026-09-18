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19 settembre 2026 alle 00:27

Il post di Di Battista: «A casa, sto meglio» 

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Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Gemelli ed è a casa. Ad annunciarlo, ieri in mattinata, è stato lui stesso sui social, postando una foto che con Luca Di Giuseppe, presidente della sua associazione “Schierarsi”. “Dibba” è seduto su un divano, il volto provato ma sorridente: «Sto molto meglio e finalmente sono a casa! - scrive - Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare». In poche ore il messaggio incassa migliaia di like e commenti di sostegno. Gli scrivono, tra gli altri, Enzo Iacchetti, Virginia Raggi, Luigi de Magistris, Ficarra e Picone, Paola Turci, Francesca Fagnani, Walter Zenga, i dem Marco Furfaro e Dario Nardella. L'ex deputato M5S a fine agosto era stato ricoverato a Cuba a causa di forti dolori alla testa: prima a Santa Clara e poi all'Hermanos Ameijeiras di L’Avana. Dopo un primo tentativo di rientro in Italia il 4 settembre, un peggioramento delle sue condizioni aveva indotto i medici locali a operarlo. Una scelta che ha fatto posticipare il ritorno a Roma di una settimana.

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