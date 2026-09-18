Nuove tensioni in centro, risse in pieno giorno Università, locale occupato 

Ancora tensioni in centro, ancora una volta in pieno giorno. Ieri mattina urla e schiamazzi hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti all’incrocio tra via Azuni e via Buragna. Diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine per una violenta rissa tra tre persone, che secondo alcuni testimoni sarebbero state migranti. Quando le pattuglie della Polizia sono arrivate sul posto però, dei protagonisti non c’era più traccia: si erano dileguati tra le viuzze della zona. L’episodio riaccende l’allarme in un’area già teatro, nei giorni scorsi, di un’aggressione a coltellate nel Corso, per la quale era stato fermato un cittadino algerino. Cresce intanto la preoccupazione tra i residenti del centro, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni. A raccoglierle anche i social e le chat WhatsApp nate tra vicini, utilizzate per avvisarsi in caso di persone aggressive o situazioni considerate pericolose. La rissa di ieri è l’ultimo episodio finito nel passaparola.

E ieri una segnalazione è arrivata anche dalla struttura universitaria abbandonata di via Porcell, dove nei giorni scorsi era già stato allontanato un gruppo di senzatetto stranieri. Gli operatori dell’Ateneo hanno scoperto che alcune persone si fossero introdotte durante la notte in un vano, tra il palazzo delle Scienze e l’ex clinica Macciotta. Per entrare è stato forzato un varco, all’interno, materassi e giacigli di fortuna. «Siamo già intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rendere i locali del tutto inaccessibili», spiegano da via Università, precisando che lo stabile non è utilizzato da studenti o personale. «Tutelare la sicurezza degli studenti e dei lavoratori in tutte le sedi dell’Ateneo è primario obiettivo».

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