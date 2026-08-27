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Passeggiata coperta.
28 agosto 2026 alle 00:35

“Tutankhamon” è un successo: mostra prorogata fino a ottobre 

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Resterà aperta al pubblico fino al 4 ottobre 2026 la mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, allestita alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy. L'esposizione, inaugurata lo scorso 28 febbraio e inizialmente programmata fino al 31 luglio, ha registrato finora un significativo riscontro di pubblico, superando i 62.000 visitatori.
La proroga consentirà ai visitatori di conoscere da vicino la storia del faraone attraverso le uniche repliche ufficiali certificate dal Ministero delle Antichità Egiziano. Il percorso si snoda tra la ricostruzione della camera funeraria con i suoi affreschi e la camera del tesoro, dove sono esposti i manufatti più rappresentativi del corredo personale, tra cui la maschera funeraria, i tre sarcofagi, il trono cerimoniale e la statua del dio Anubi. Specifiche sezioni sono inoltre dedicate alle pratiche di mummificazione e all'analisi storica della cosiddetta “maledizione di Tutankhamon”.

L’esperienza unisce l'archeologia alle moderne tecnologie grazie a un virtual tour in realtà virtuale che permette di esplorare digitalmente gli ambienti della tomba. I contenuti didascalici sono disponibili in italiano e inglese, con percorsi studiati anche per i bambini. L'offerta didattica comprende inoltre visite guidate in più lingue, appuntamenti in Lis (Lingua italiana dei segni) e itinerari dedicati alle scuole.

A completare l’esperienza, un bookshop che propone libri, cataloghi, oggetti di design e artigianato, con una selezione di prodotti legati all’Egitto e alla cultura dell’antico mondo egizio.

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