VaiOnline
Il conflitto
15 agosto 2026 alle 00:36

Lettonia, drone abbattuto dai jet italiani 

Azione difensiva sul fronte orientale. Riga: «Siamo grati ai nostri alleati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riga. I jet italiani dell'operazione di difesa aerea Nato hanno effettuato un decollo rapido - scramble, nel termine tecnico inglese - per intercettare e abbattere un drone nei cieli baltici, che poi si sarebbe rivelato essere un ordigno ucraino finito fuori rotta per colpa delle interferenze elettroniche russe. È l'ennesima azione difensiva alleata sul fronte orientale, ormai sempre più caldo, tra droni che sconfinano (russi e, appunto, ucraini) o aerei con la stella rossa che fanno il pelo, appositamente, alle frontiere Nato. Sempre ieri un drone è caduto nelle foreste romene ma non è stato intercettato perché volava a bassa quota.

«Grazie Italia»

«Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea nei Paesi Baltici e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato», ha affermato la ministra degli Esteri lettone Baiba Braze rivelando che è stato proprio uno dei due Eurofighter italiani decollati dalla base aerea di Siauliai, in Lituania, ad aver abbattuto il drone in corrispondenza di un'area disabitata.

In aggiunta, due caccia F-16 turchi di stanza presso la base aerea di Ämari, in Estonia, hanno preso il volo per assistere i colleghi. «Gli F-16 rumeni e gli F-18 spagnoli sono decollati d'urgenza dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo rumeno vicino al confine con l'Ucraina: giorno dopo giorno la Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione», ha sottolineato la portavoce Allison Hart.

L’allarme

Il fenomeno è ormai endemico. Un altro drone, ad esempio, è caduto in una zona boschiva nella contea di Tulcea in Romania provocando un incendio, come ha comunicato il ministero della Difesa nazionale rumeno. «Gli alleati hanno ribadito che la Russia è pienamente responsabile delle violazioni dello spazio aereo, che sono pericolose e inaccettabili e dimostrano la crescente propensione al rischio da parte della Russia», ha dichiarato il Consiglio Atlantico dopo essersi riunito in settimana per discutere delle precedenti violazioni in Romania e Polonia. Il comando aereo alleato, non a caso, ha ricordato che, con il passaggio «dall'Air Policing alla difesa aerea», la Nato «è ora in grado di rispondere in modo più flessibile a una gamma più ampia di minacce, utilizzando un approccio a più livelli e a 360 gradi in tutti i domini operativi». Come dire, se si deve sparare si spara.

Il conflitto

Nel mentre in Ucraina il conflitto prosegue. Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi a Smila, nella regione di Cherkasy, nella notte. «Renderemo i nostri metodi molto più duri per distruggere tutto ciò che l'Occidente sta facendo per alimentare la macchina militare di Kiev: lo stiamo già facendo, stanno già iniziando a lamentarsi", ha dichiarato il ministro degli Esteri russi Serghei Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva Vesti. Il pensiero, a Mosca come a Kiev e Bruxelles, va già al prossimo inverno e all'ennesima campagna di bombardamenti per piombare le città ucraine al buio e al gelo. Di conseguenza Volodymyr Zelensky ripete a più non posso: dateci i Patriot.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza della Corte costituzionale conferma la strada indicata dalla legge Pratobello: l’urbanistica è una certezza giuridica

Il giudice ha parlato: le parole che cambiano il quadro

Sergio Zuncheddu
Ferragosto

Villasimius sold out Idea numero chiuso

Impossibile trovare posto in questi giorni e il sindaco Dessì lancia la provocazione 
Gianni Agus
Il caso

Su Barone, da oasi a deserto

Pochi villeggianti dopo il blitz della Forestale e il sequestro dell’area 
Gianfranco Locci
La discesa dei candelieri

L’anima di Sassari nella Faradda

Il sindaco accolto dagli applausi, lieve incidente per Desirè Manca 
Emanuele Floris
La tradizione

La fregula fatta come una volta

Scivedda in mano, per Augusta Piras la pasta è storia di famiglia 
Ylenia Mascia
Personaggi

Don Giuseppe Porcu, il prete contadino da 70 anni in tonaca

Modolo in festa per il sacerdote che ha coltivato fede e malvasia 
Serafino Corrias
caso report

Un faro su cellulari e pc di Lavitola

Ranucci potrebbe essere sentito dai pm come persona informata dei fatti 
Il delitto

Trovata morta nell’armadio di casa

Arrestato il figlio 51enne: l’avrebbe massacrata dopo una lite e poi nascosta 
Meteo

Meno caldo, forse è la volta buona

Da domani si allenta la morsa dell’afa. In Sardegna allerta temporali 