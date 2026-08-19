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I disagi.
20 agosto 2026 alle 00:18

Troppo caldo: ascensori (ancora) bloccati e Castello resta isolato 

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L’estate sta finendo, e il caldo non se ne va. Continuano giorno dopo giorno i bollettini di allerta meteo in città e, con questi, si estende l’ordinanza di chiusura degli ascensori da e per Castello. In vigore dal 1° luglio, ha trasformato le ripide scalinate del centro nell’unica alternativa per raggiungere o lasciare il quartiere durante le ore più calde.

Mentre il sole picchia sulle pietre del centro, non è raro vedere turisti e residenti salire le lunghe e ripide scale che portano a Castello. E con le temperature che continuano a superare i 35 gradi, anche un breve tragitto può diventare faticoso. Nello specifico, l’impianto delle scalette Santa Chiara resta fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30. L’ascensore dell’Unione Sarda (alto) è sospeso fra le 10 e le 13, ma nelle giornate con avviso di alte temperature addirittura fino alle 17. L’ascensore del Bastione Saint Remy, invece, fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15. In caso di allerta per il caldo poi, la sospensione è prolungata fino alle 18. Ma i disagi non finiscono con le ore previste dall’ordinanza. Gli ascensori, infatti, continuano spesso a restare fermi anche al di fuori delle fasce indicate, per guasti improvvisi o problemi tecnici. Così, tra stop programmati e interruzioni fuori orario, Castello è sempre più isolata.

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