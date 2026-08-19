Ritrovato l’ultraleggero con i corpi dei due legali 

Cosenza. Si sono spente dopo tre giorni le speranze, seppure flebili, di trovare ancora in vita gli avvocati Carlo Arnulfo – 64 anni, romano – e Angela Buccico, 55, di Matera. L’ultraleggero sul quale viaggiavano, scomparso da domenica mattina, è stato individuato ieri in una zona impervia, con una fitta boscaglia, nel territorio del Comune di Fuscaldo, nell’alto Tirreno Cosentino, in località Laghicello, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Dopo tre giorni di ricerche via mare, terra e cielo, a fornire l’indicazione per restringere il campo è stata una donna che solo martedì sera ha riferito ai soccorritori di avere visto il piccolo aereo passare a bassa quota vicino a casa sua. È stato l’elemento decisivo. Ieri si è levato in volo un elicottero dell'Aeronautica militare con a bordo due tecnici del Soccorso alpino e speleologico calabrese: prima è stato individuato un piccolo pezzo bianco luccicante tra la vegetazione, poi uno più grande. I tecnici si sono calati col verricello da 45 metri d’altezza e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell’impatto, trovando l’ultraleggero quasi completamente carbonizzato e constatando il decesso di Arnulfo e Buccico.

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