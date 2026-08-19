SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Cosenza
20 agosto 2026 alle 00:19

Ritrovato l’ultraleggero con i corpi dei due legali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cosenza. Si sono spente dopo tre giorni le speranze, seppure flebili, di trovare ancora in vita gli avvocati Carlo Arnulfo – 64 anni, romano – e Angela Buccico, 55, di Matera. L’ultraleggero sul quale viaggiavano, scomparso da domenica mattina, è stato individuato ieri in una zona impervia, con una fitta boscaglia, nel territorio del Comune di Fuscaldo, nell’alto Tirreno Cosentino, in località Laghicello, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Dopo tre giorni di ricerche via mare, terra e cielo, a fornire l’indicazione per restringere il campo è stata una donna che solo martedì sera ha riferito ai soccorritori di avere visto il piccolo aereo passare a bassa quota vicino a casa sua. È stato l’elemento decisivo. Ieri si è levato in volo un elicottero dell'Aeronautica militare con a bordo due tecnici del Soccorso alpino e speleologico calabrese: prima è stato individuato un piccolo pezzo bianco luccicante tra la vegetazione, poi uno più grande. I tecnici si sono calati col verricello da 45 metri d’altezza e seguendo la scia dei detriti hanno raggiunto il punto dell’impatto, trovando l’ultraleggero quasi completamente carbonizzato e constatando il decesso di Arnulfo e Buccico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Estate cafona

Assalto alle spiagge protette «La Procura deve intervenire»

L’amarezza di Gassman: «Amici sardi, vi va bene così?» 
Tania Careddu
La visita

«Trepy sta meglio,  caduto in acqua  dopo due ore al sole»

Sassari, accertamenti della Mobile Salvato dalla tempestività dei soccorsi 
Emanuele Floris
Anche Schirru (Gesico) contro il progetto che vanifica gli sforzi per la valorizzazione del sito di Su Angiu

Pale tra i nuraghi, la rivolta dei sindaci

Oppus (Mandas) guida l’opposizione al parco eolico vicino a un’area archeologica 
Severino Sirigu
I sindacati Nursing Up e Cisl Fp: ospedali sovraffollati. Sorgia (FdI): Todde ha fallito, lasci l’interim

«Pronto soccorso, barelle nei corridoi: intervenire subito»

Gravi disagi all’Aou di Sassari e al Santissima Trinità di Cagliari 
La protesta.

A Sorgono i medici di cartone

Giorgio Ignazio Onano
Il Palio di Siena

Nurri, festa a metà tra gioia e attesa

Per Atzeni un mese di collare, la famiglia con lui. Il sindaco: lo aspettiamo 
Sonia Gioia
La strage delle donne

Femminicidio, fermato 80enne sardo

Aveva detto: «Era morta nel podere, ho visto fuggire due uomini» 
Effetto domino

Ora anche Vienna ci rimanda i migranti

Dopo Germania e Svizzera, l’Austria: quattro richiedenti asilo già trasferiti 