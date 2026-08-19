File di ambulanze al Sirai, emergenza-urgenza al collasso 

Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia al collasso, con il personale allo stremo.

«È una situazione che ormai è diventata una normalità – dice Pierpaolo Emmolo del Servizio operativo di soccorso (Socor) - ormai stiamo andando avanti in questa situazione da parecchio tempo. Una situazione ormai ingestibile, con mezzi e barelle “sequestrate” al Pronto soccorso e operatori che restano impegnati per ore senza poter intervenire. Per non parlare degli operatori che tendono a rinunciare a prestare servizio». Ci sono ambulanze che arrivano nel territorio anche dal Medio campidano e Cagliaritano per sopperire alla mancanza di mezzi. «La situazione del Pronto soccorso del Sirai è attualmente caratterizzata da un forte afflusso di pazienti, - ammette la direzione della Asl del Sulcis Iglesiente - incrementato dalla presenza della popolazione turistica, con conseguenti tempi di attesa più elevati e prolungamento della permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso». Per favorire un più rapido deflusso dei pazienti, «ed è stato rafforzato il sistema – si legge in una nota – attraverso l’incremento dei posti letto nelle aree mediche e l’inserimento di un’ulteriore figura dedicata al bed management, con l’obiettivo di facilitare la tempestiva collocazione dei pazienti in particolare nelle aree in cui la nostra azienda registra maggiore carenza. Abbiamo provveduto al noleggio di ulteriori barelle, che saranno consegnate nel corso di questa settimana, così da poter garantire una maggiore disponibilità per i mezzi di soccorso e ridurre i tempi di attesa per la restituzione delle barelle ai volontari».

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