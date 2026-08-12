Troppi turisti, rete idrica sotto stress 

A Bosa scatta l’allarme per la mancanza d’acqua: negli ultimi giorni, complice il forte incremento dei consumi dovuto anche alla massiccia presenza di turisti, si stanno verificando cali di pressione in alcune zone della città. Una situazione che che l’Amministrazione comunale sta monitorando con attenzione.

«Dalle verifiche effettuate è emerso che l’aumento dell’utilizzo dell’acqua ha determinato un abbassamento dei livelli di uscita dai serbatoi - spiegano dal Comune - e il picco dei consumi ha messo sotto stress la rete idrica locale. Abbanoa, gestore del servizio, è costantemente al lavoro per effettuare le manovre necessarie ad aumentare le portate in rete e consentire un graduale ritorno alla normalità». Secondo quanto comunicato dal Municipio sono attesi miglioramenti man mano che le maggiori portate entreranno in circolo.

Nelle zone più alte dell’abitato potrebbe essere necessario attendere qualche ora in più, poiché il recupero della pressione avviene progressivamente a partire dalle aree più basse. La situazione, assicurano dal Comune, «è limitata e temporanea, e si confida in un rapido ripristino del servizio». ( s. c. )

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