«Troppi rifiuti lungo la Costa Verde»: sollecitata una bonifica 

È ancora emergenza rifiuti sulla Costa Verde. Questa volta, a denunciare la situazione di degrado nel villaggio di Porto Palma è il Gruppo d’intervento giuridico, che ha presentato un’istanza di bonifica ambientale coinvolgendo la Regione, il Comune di Arbus, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e i carabinieri del Noe, informando la Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari.

L’associazione ecologista auspica una rapida bonifica ambientale e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Ricorda che «Porto Palma è un piccolo centro originariamente di pescatori lungo il litorale di Arbus. Negli ultimi decenni ha acquisito importanza sul piano turistico, ma il livello della gestione dei rifiuti non pare proprio all’altezza delle necessità. Residenti e turisti sono molto preoccupati per le conseguenze igienico-sanitarie di cumuli crescenti di immondizia esposti alle torride temperature estive».

Alle prese con lo stesso problema è il vicino villaggio di Torre dei Corsari: qui il degrado è ancora più accentuato per via delle numerose villette che in estate accolgono oltre ventimila presenze fra turisti e residenti.

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