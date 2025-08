Trofeo Gigi Riva, oggi il Cagliari in campo 

Le luci della Unipol Domus si riaccendono per la prima edizione del trofeo Gigi Riva. Il Cagliari avrà di fronte il Saint-tienne, avversario dei rossoblù nel 1970 in Coppa dei Campioni. La gara (fischio d’inizio alle 20.30) sarà preceduta da animazione e spettacolo. In prima fila Radiolina, che festeggia 50 anni. Allo stadio ci sarà anche il ct dell’Italia Rino Gattuso e il capo delegazione Gigi Buffon. Ieri sera il trofeo è stato presentato in diretta su L’Unione Tv, presenti, tra gli altri, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, Nicola Riva e il capitano Leonardo Pavoletti (nella foto).

