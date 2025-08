Nuova continuità con tariffe più basse 

Le novità sono tante – e sulla carta tutte positive: ci saranno più voli, le tariffe si abbasseranno – ma la brutta notizia è che per toccare con mano la nuova continuità territoriale serviranno otto mesi. Insomma c’è ancora da attendere e sopportare un sistema che mostra ogni giorno i suoi limiti, soprattutto in queste settimane estive, però la strada è segnata. La Giunta ha approvato ieri lo schema di collegamenti aerei con i principali aeroporti della Penisola, cioè Roma Fiumicino e Milano Linate, e tra nove giorni il percorso burocratico verso il varo del decreto ministeriale – il documento che stabilisce gli oneri di servizio pubblico sulle rotte – prenderà il via con la conferenza di servizi.

I punti

Le principali novità consistono nell’incremento «strutturale» di frequenze e posti disponibili e a una diversa articolazione delle fasce orarie, che da tre diventeranno quattro, in cui sono previsti i voli. Si eviteranno così quelle interruzioni – come è successo in passato sul Cagliari-Roma e nei collegamenti tra Alghero e Milano – di diverse ore tra un decollo e l’altro e il servizio sarà più a misura per i pendolari.

La griglia

I cambiamenti più importanti riguardano le politiche tariffarie. I passeggeri residenti pagheranno i biglietti meno rispetto ad ora: si scende a circa 30 euro per tratta nei collegamenti con Roma e 44 euro per Milano, a cui si devono aggiungere Iva e tasse aeroportuali. Alla fine dei conti il prezzo finale di un viaggio andata e ritorno costerà tra i 20 e i 30 euro in meno. E questa tariffa sarà estesa ai lavoratori, ai militari in servizio stabile in Sardegna, agli sportivi agonisti (non professionisti) agli studenti universitari, ai giovani fino a 21 anni e ai disabili (e accompagnatore).

Un’altra norma sarà poi dedicata agli emigrati e a chi ha radici nell’Isola: la delibera stabilisce un tetto massimo (il 30% in più della tariffa residenti) per i passeggeri che hanno parenti fino al terzo grado in Sardegna.

«Lavoro intenso»

«Si tratta», sottolinea l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, «di un passaggio fondamentale, frutto di un intenso lavoro durato 15 mesi e che ora arriva al suo ultimo miglio per ottenere importanti garanzie sul diritto alla mobilità dei cittadini sardi e per la connettività della Sardegna anche in chiave economica e sociale. Con questa delibera avviamo formalmente il percorso finale per superare le criticità del modello attuale, introducendo più voli a tariffe più basse, un servizio più regolare durante le fasce orarie della giornata, maggiori categorie di utenza alle quali il modello si rivolge».

Lo stop

Non ci sarà, almeno nel decreto, l’imposizione di un tetto massimo generalizzato per le tariffe, comprese quelle dedicate ai turisti. Nonostante non esista un divieto espresso nei regolamenti europei, i funzionari di Bruxelles hanno fatto capire che sul punto ci sarebbe stato il rischio di una bocciatura. La misura così è stata «sospesa in via prudenziale in attesa di ulteriori interlocuzioni con il Governo che nel frattempo – con nostro esplicito disappunto, formalizzato con opportuni emendamenti in sede di Conferenza Stato Regioni nell’ambito della discussione del D.L. Infrastrutture, recentemente convertito in legge – ha previsto una limitazione delle categorie alle quali applicare un tetto alla tariffa per i voli aerei», spiega l’assessora. Ma non è escluso che il tetto massimo torni in pista nel bando di gara, sotto forma di premialità per le compagnie che accetteranno di autolimitarsi. Ora comincerà il percorso verso il decreto ministeriale: tra due lunedì la governatrice Alessandra Todde convocherà la conferenza di servizi con Enac e Ministero dei Trasporti. L’obiettivo è arrivare al varo definitivo entro settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA