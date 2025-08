Occhiuto sulle dimissioni: «Nessun ripensamento» 

«Ripensamenti? Assolutamente no. C'è solo da decidere la data delle elezioni. La deciderò con i gruppi dirigenti della coalizione che mi sostiene sia a livello regionale che a livello nazionale. Mi son preso qualche giorno, ma all'inizio della prossima settimana credo di depositarle formalmente». A dirlo Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria a margine dei lavori degli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia. «Quando ho parlato della mia intenzione con i leader nazionali della coalizione - ha aggiunto - ho avuto riscontri positivi. Non mi sarei dimesso se non avessi avuto il consenso anche dei leader nazionali. Poi certo, l'interruzione anticipata della legislatura non è il miglior regalo che si potesse fare a un consigliere regionale, di maggioranza o di opposizione, però c'è il consenso da parte di tutta la squadra che mi ha sostenuto l'altra volta e che mi sosterrà quando andremo a votare». «Ho vissuto la vicenda giudiziaria in maniera dolorosa perché è la prima della mia vita. Ho chiarito ogni cosa e quindi non ho nulla da recriminare nei confronti della magistratura. Io non mi dimetto per un avviso di garanzia».

