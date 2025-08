Le Marche verso le urne, i big scendono in campo 

Per le elezioni regionali in autunno, le Marche - al voto il 28 e 29 settembre - saranno il primo test utile anche per sondare l'umore politico. Sul territorio i partiti aprono la campagna elettorale schierando già i leader: Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs), per lo sfidante Matteo Ricci, Matteo Salvini (Lega) e Antonio De Poli (Udc), per l'uscente Francesco Acquaroli in cerca del bis, stanno solcando le Marche in queste ore.

Ieri è arrivata la segretaria Schlein a ribadire il suo appoggio: «nelle Marche, tra le persone. Andiamo a vincere», scrive prima di un incontro sulle aree interne nell'Ascolano, per poi proseguire il tour nel Pesarese. Altro sostegno al candidato di campo largo, nella presentazione ad Ancona delle liste di Alleanza Verdi Sinistra. «Avs sarà determinante per la svolta nelle Marche». assicura Bonelli

Sul fronte centrodestra, il vice premier Salvini in visita a Pesaro, Fano, Senigallia e Macerata, vede una «Lega protagonista nel centrodestra alle Regionali» e non infierisce su Ricci per l'indagine: «non faccio il grillino a corrente alternata: quando le inchieste riguardano la Lega o il centrodestra, sono tutti delinquenti e si devono dimettere».

