«Tancredi conosceva il conflitto di interessi» 

C'è un messaggio tra i tanti scambiati tra Giuseppe Marinoni, all’epoca numero uno della Commissione paesaggio, e Giancarlo Tancredi, all’epoca assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, che dimostrerebbe che quest’ultimo sapeva dei conflitti di interesse nell’organismo di Palazzo Marino, e che il primo si muovesse come un procacciatore d’affari. Ne è convinto il gip Mattia Fiorentini, che ha ordinato i sei arresti eseguiti giovedì. «Giuseppe ti chiedo se per cortesia puoi fare un passaggio (...) con i progettisti del PA (piano attuativo, ndr) San Leonardo, quello della Diocesi in quartiere Gallaratese (...) forse sarebbe bene anche con un vice o un delegato perché tu non puoi partecipare all’esame per il conflitto di interessi», è il WhatsApp inviato il 24 giugno 2024 dall’allora assessore a Marinoni. Sintomatico ed «evocativo», a detta del giudice, perché dimostra che «Tancredi era ben informato del concreto funzionamento della Commissione». Marinoni rispondeva: «Sì sento Giovanni Oggioni (...) vengo con Giovanni». Oggioni a marzo sarà arrestato per corruzione, falso e depistaggio. Per il gip Marinoni «non faceva mistero» di aver «concordato con l’assessore Tancredi di inserire una spolverata di edilizia sociale quale ingrediente per ravvisare un interesse pubblico», puramente «strumentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA