Aumento dei posti e delle tratte, biglietti a 30 euro per Fiumicino e 44 per Linate (al netto di Iva e tasse aeroportuali): è quanto previsto dal nuovo bando per la continuità territoriale aerea in Sardegna. Lo schema è stato approvato dalla Giunta regionale, passo necessario in vista della Conferenza di servizi, prevista per lunedì 11 agosto, con Enac e ministero dei Trasporti. Le novità saranno operative dalla prossima primavera.

