Tra Dinamo ed Esperia match positivo per tutti 

Sassari. Positivo scrimmage tra Dinamo ed Esperia, prova generale del debutto per entrambe in trasferta domenica 27: Sassari in A2 a Milano contro l’Urania dei fratelli Alessandro e Stefano Gentile, Cagliari in B Interregionale a Monferrato.

Nella Dinamo assenti i quattro infortunati: Michele Vitali, Kaze Kajami-Keane, Alessandro Grande e Riccardo Pisano, quest’ultimo impegnato in un allenamento a parte a bordo campo. Esperia senza il nuovo acquisto, l’esterno ucraino Ilya Tyrtyshnyk che arriva oggi, e naturalmente senza l’alapivot Riccardo Carta, rientrato a casa per problemi alla schiena.

Niente tabellini e punteggio azzerato dopo ogni quarto visto che l’obiettivo per entrambe era testare condizione e schemi. Coach Vitali sceglie per il quintetto Monaldi, Young, Riismaa, Nze e Nobili. Coach Manca risponde con due sassaresi ed ex in guardia, Ezio Gallizzi (grande personalità) e Luca Sanna, Poti, Pili e De Gregori che combatte senza timori coi lunghi avversari. Gara ad elevato ritmo con i cagliaritani molto rapidi e discretamente precisi nel tiro da tre (10-15 al 6’). Nel Banco è decisamente Riismaa il più pronto ad entrare nello spirito della partita ma è la formazione ospite a vincere il primo quarto.

Nel secondo quarto quintetto alto per la Dinamo con Nobili, Nze e Brooks insieme. Sassari inizia a giocare appena alza l’intensità e la fisicità difensiva: 14-10 al 6’ con Riismaa che colpisce dall’arco. Tre contropiede nati grazie alla difesa ed è +10, che diventa per un’azione anche +15 quando entra il tiro da tre agli oronero di casa.

Nel terzo quarto si è visto qualcosa in più da parte del play-guardia Young e la difesa della Dinamo è rimasta solida, consentendo di condurre in porto la frazione con buon margine. Nell’ultima frazione entrambi i coach hanno provato la difesa a zona. Meno efficaci gli attacchi e maggiore equilibrio rispetto ai quarti precedenti.

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