Torres, è tempo di iniziare a far punti in trasferta 

Sassari. È ora di iniziare a fare punti in trasferta. Se al “Vanni Sanna” la Torres ha finora percorso netto con 3/3, lontano dall'isola ha sempre perso: 0/3 compresa la gara di Coppa Italia a La Spezia. Il match di questo pomeriggio a Forlì (stadio “Tullio Morgagni”, inizio alle 14.30) è l'occasione giusta per ottenere i primi punti esterni. Tanto più che anche un pareggio può bastare per restare in zona playoff e continuare a infondere certezze alla squadra sassarese, decisamente migliorata nella partenza rispetto a un anno fa, quando aveva solo 5 punti contro i 9 attuali. La Torres è nel terzetto delle quinte in classifica, ma il tecnico Alfonso Greco non parla ancora di obiettivi.

Turnover

Quella odierna sarà la terza partita in sette giorni. “Si fatica a recuperare al cento per cento. Qualcuno dietro avrebbe bisogno di riposo, vediamo se succede sabato”. Il fatto è che con i difensori Scaringi e Zanandrea infortunati, le scelte sono limitatissime. L'unico difensore di ruolo è Kebbeh, ventenne prelevato in prestito dal Cesena. L'altra soluzione è arretrare Liviero dalla fascia sinistra per fargli fare il braccetto sinistro della difesa a tre. Per quanto riguarda il centrocampo: si contendono due maglie Brenta, Mastinu e Pennington. Sulle fasce se Liviero gioca da difensore la scelta è tra Zecca, Corsinelli e Lunghi, con quest'ultimo utilizzato solo nella ripresa della gara di mercoledì. In avanti da capire se Scotto, che ha compiuto 36 anni ieri, ritornerà titolare a scapito di Bunino.

L'avversaria

Il Forlì presenta l'attacco migliore del girone insieme alla Reggiana, con 11 reti, ma anche una difesa non proprio impenetrabile: 9 gol incassati. Questi i risultati delle gare giocate finora: 2-2 sul campo della Sambenedettese (reti di Coveri e Munaretti, pareggio avversario all'84'); vittoria tennistica in casa contro il Pescara 6-3 (ancora Munaretti e Coveri, doppietta Petrelli, ma era 3-3 al 40' poi ha segnato al 41', al 95' e al 100'), sconfitta 2-0 a Latina, vittoria in casa 2-1 contro Vis Pesaro (Coveri al 92'), pareggio sul campo del Pineto 1-1. L'attaccante Coveri è cresciuto nel Cesena dove ha anche assaggiato la serie B. Il tecnico Campedelli utilizza il 3-5-2.

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto (Kebbeh), Anto- nelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu, Corsinelli (Lunghi); Carboni, Di Stefano; Scotto.

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