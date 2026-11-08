Tore Serra, il gigante del canestro 

Per un lunghissimo pomeriggio, la Sardegna sportiva, non solo cestistica ha sperato che quella notizia così terribile non fosse vera. Ha pregato che ci fosse ancora una reale speranza, non soltanto il tracciato di una macchina in una stanza d’ospedale. Ma poco prima delle 21 ha dovuto arrendersi all’idea che Tore Serra avesse raggiunto il paradiso dei campioni. Aveva 71 anni e oggi era un meraviglioso dirigente scolastico e sportivo.

Schivo e modesto

Salvatore Serra, classe 1955, nato a Orosei, presto cagliaritano, aveva un nome tanto comune quanto lui ha saputo essere straordinario. Come tanti giganti, era chiamato con un diminutivo. I suoi due metri contenevano tante cose ma è sorprendente come potessero bastare per l’enorme umiltà e riservatezza che ne costituivano uno dei tratti distintivi più marcati. Aveva giocato a basket a livelli che pochissimi in Sardegna hanno avuto la fortuna di raggiungere, aveva vestito le canottiere più importanti (Brill, Dinamo, Esperia), frequentato l’Azzurro. Aveva un palazzetto che, quando aveva messo fisico, tecnica e cuore a disposizione di una squadra che cercava di riportare in alto la sua città, lo acclamava adorante: il grido “ Tore Tore! ” ancora vibra nei muri arrotondati di via Rockefeller. Eppure era quanto di più schivo si potesse trovare nel mondo sportivo. Bruno Perra, quando intraprese la scalata a quella del Coni regionale, dovette faticare per convincerlo a succedergli sulla poltrona della Federbasket sarda. Ma nessun errore sarebbe più grande di scambiare questa indole mite per mancanza di carattere.

Giocatore

Serra, talento cristallino, subito chiamato nelle giovanile azzurre, ha messo a disposizione la propria passione nelle tappe fondamentali della storia cestistica cagliaritana e sarda. Giovane prospetto locale nel Brill in Serie A (debutto a 15 anni), poi a fine carriera capace di trascinare l’Esperia sino agli spareggi per la A2. In mezzo anche un’esperienza con la Dinamo Sassari (1982-83) che ieri lo ha voluto ricordare. Ciò che ha fatto sul campo è leggenda per l’Isola, ciò che ha fatto dopo è ispirazione per tutti. Da istruttore è stato bravo come e più che da giocatore e non c’è immagine più tenera di un omone di due metri che si dedica a bimbi: avete idea di quanto in profondità può arrivare nel cuore e nella testa di un bambino la frase detta da un gigante?

Solo Tore

Per questo, sembra riduttivo, nel momento in cui tentiamo di arginare l’ondata emotiva di una perdita enorme, soffermarsi più sui dati tecnici (sublimi) che sul perimetro vastissimo di una personalità preziosa. «Sono solo Tore per tutti», diceva e probabilmente in cuor suo sapeva che era molto di più. Ma sapeva ricordare da dove veniva, conservava quella passione che lo aveva portato in altro come ingrediente fondamentale anche per provare a portarci i ragazzi che allenava. La sua capacità di immedesimarsi negli altri lo portava a dire che, quando la gente al palazzetto chiama il suo nome in coro, lui ne era trascinato ma al tempo stesso si sentiva uno di coloro che dagli spalti lo intonavano. Qualcuno potrà spiegare che è una delle materie di cui si compone un atleta quando si sublima passando allo stato di campione.

L’eredità

Tore Serra ha seminato tanto nella sua parabola cestistica che ha attraversato i diversi ruoli. Da giocatore contribuì a portare (con il Brill) e riportare (con l’Esperia) l’amore per il basket a Cagliari. Da dirigente aveva espresso l’auspicio di riuscire a organizzare con la Federazione (che ieri con il presidente Gianni Petrucci l’ha giustamente omaggiato) dei corsi per formare proprio i dirigenti, come parte fondamentale del movimento. Un modo per restituire qualcosa al basket che gli ha dato tanto, sin da quando, ancora teenager, gli aveva aperto un mondo, consentendogli di viaggiare.

L’epilogo

Ieri Serra è uscito dal campo e non è stato certo per raggiunto numero di falli. Pochi giorni fa un aneurisma l’ha colpito a tradimento, ricordandoci che nessuno di noi per quanto grande, grosso e buono, sia immune dalla crudeltà del destino. Che, forse per farsi perdonare, gli ha concesso di andarsene passando per le stesse stanze ospedaliere da cui era transitato Gigi Riva. Un modo per affiancarlo a un altro grande mito volato via troppo presto.

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