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Capoterra.
10 novembre 2026 alle 00:08

«Terminate i lavori sulla Statale 195» 

Opere idrauliche ferme: la richiesta del “Comitato ponti sicuri” 

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Quasi sei anni dall’avvio dell’opera e un immobilismo che preoccupa i cittadini, costretti a fare i conti con una viabilità caratterizzata da scarsa illuminazione e pericoli. Cresce la protesta a Capoterra per il mancato completamento dell’adeguamento idraulico dei rii San Girolamo e Masone Ollastu lungo la Statale 195. Così, per chiedere una ripresa concreta dei lavori, il “Comitato ponti sicuri SS.195” ha organizzato un sit-in per sabato alle 9,30 alla rotatoria di Su Loi, nei pressi del cantiere di Masone Ollastu.

Preoccupati

L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per le condizioni dei due corsi d’acqua e i rischi legati alle opere incomplete, soprattutto in vista dell’arrivo delle piogge. Ma a pesare sulla quotidianità dei residenti è anche la viabilità alternativa, che negli anni ha creato disagi e problemi di sicurezza.

Massimo Gentile, uno dei promotori, spiega che «non si tratta di una protesta contro le istituzioni ma di un’azione civica e pacifica per sollecitare risposte e impegni concreti da parte di chi è coinvolto nella realizzazione dell’opera».

Istituzioni

All’appuntamento sono stati invitati la presidente della Regione, gli assessori regionali ai Lavori pubblici e all’Ambiente e Protezione civile, il presidente della Città metropolitana di Cagliari, i rappresentanti di Anas, il sindaco di Capoterra con l’assessore comunale ai Lavori pubblici e la Cmc di Ravenna, impresa appaltatrice. «Vogliamo solo essere ascoltati. L’assenza degli interventi necessari mette a rischio la sicurezza idrogeologica del territorio e continua a penalizzare la mobilità quotidiana dei residenti, in particolare di chi prima si spostava in bicicletta o a piedi».

Impedimenti

Sulla stessa linea Giacomo Mallus, anche lui tra i promotori del sit-in: «Da sei anni non si può raggiungere a piedi Su Loi da Frutti d’Oro. La bretella realizzata per aggirare il cantiere è buia e pericolosa e il rischio di incidenti frontali è all’ordine del giorno. Ci auguriamo che qualcuno ci ascolti e comprenda i nostri disagi».

Comune

Alla mobilitazione parteciperà anche l’ex sindaco Francesco Dessì, che pone l’accento soprattutto sulla sicurezza della viabilità alternativa: «Non è chiaro quando verranno ultimati i lavori di Su Loi. Quello che conta è che siano migliorate le condizioni della bretella. Tanto per cominciare potrebbero illuminarla, visto che è con il buio che dimostra tutta la sua pericolosità».

Sabato sarà presente anche il sindaco Beniamino Garau, che ha annunciato il proprio sostegno alla mobilitazione: «Questa è la battaglia di tutti i capoterresi. In questi anni non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo sollecitato costantemente Anas per avere risposte ma non c’è stato il confronto trasparente che avremmo voluto». Il primo cittadino richiama anche i problemi che hanno interessato le imprese: «Il blocco del cantiere di Su Loi non è mai stato soltanto un problema di organizzazione dei lavori ma si inserisce nelle difficoltà societarie e finanziarie che hanno coinvolto prima Manelli Impresa e poi Cmc. Non è accettabile che per completare un’opera tanto importante si debba attendere così a lungo».

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