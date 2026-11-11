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Il retroscena.
11 novembre 2026 alle 01:10

Tensione in ospedale, poi torna la calma 

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È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu Mattia Secci, 25 anni, di Pirri, raggiunto al volto da una fucilata esplosa ieri nel primo pomeriggio a Elmas, in località Giliacquas. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, i pallini si sarebbero appiattiti contro l’osso cranico senza raggiungere il cervello. A preoccupare i medici è stata la forte perdita di sangue: un pallino avrebbe lesionato un vaso importante, da qui il trasferimento in Rianimazione dopo la tac. La prognosi non verrà sciolta prima di almeno 48 ore, il tempo necessario perché il quadro clinico si stabilizzi.

Nessuna particolare preoccupazione per il giovane che sarebbe stato investito, cugino dello sparatore. Nulla si sapeva invece, fino a tarda sera, del terzo ragazzo ferito al braccio, poi rintracciato e arrestato dai carabinieri. Momenti di tensione in serata al Brotzu. Appresa la notizia del trasferimento di Secci in Rianimazione, gli amici sono entrati tutti insieme nel reparto. Medici e infermieri, non senza difficoltà, li hanno invitati a uscire, ricordando che il regolamento consente l’accesso solo “uno alla volta”, perché lì sono curati pazienti in pericolo di vita. La situazione è rientrata in pochi minuti: i ragazzi, senza intenzione di creare problemi, sono usciti e hanno atteso notizie in sala d’attesa e fuori dall’ospedale, in segno di vicinanza a Mattia.

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