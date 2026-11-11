Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio 

Due arrestati con l’accusa di tentato omicidio nell’ambito delle indagini dei carabinieri sul grave ferimento di un giovane, raggiunto al volto dai pallini sparati con un fucile calibro 22, avvenuto ieri pomeriggio in località Giliacquas, a Elmas. Nel giro di poche ore i militari del Nucleo investigativo della Compagnia e della Radiomobile hanno ricostruito quanto accaduto in via Bassi, dove il venticinquenne Mattia Secci, di Pirri, è stato colpito alla testa da una fucilata, venendo poi ricoverato nel reparto di Rianimazione al Brotzu, in prognosi riservata. A sparare, secondo gli investigatori, sarebbe stato Giorgio Argiolas, 26 anni, che poi ai militari avrebbe raccontato di averlo fatto per difendere il fratello minore da una presunta spedizione punitiva di Secci e di un amico che, a bordo di un Suv, l’avrebbero cercato per regolare dei conti, pare riguardanti una ragazza.

Gli arresti

Il primo a finire in manette è stato proprio il presunto sparatore, portato subito nella caserma di via Nuoro dove, difeso dall’avvocato Luca Sanio, si è visto formalizzare la contestazione di tentato omicidio. Nella concitazione di quei momenti sarebbe stato investito anche un cugino degli Argiolas, le cui condizioni, però, non sarebbero gravi: avrebbe riportato solo un trauma cranico. Verso le 16.30, invece, è stato fermato anche il giovane che si sarebbe trovato al volante del Suv Volkswagen T-Cross. Si tratta del cagliaritano Simone Lippi, 24 anni, arrestato a sua volta per tentato omicidio. Anche lui sarebbe rimasto ferito a un braccio, non è ancora chiaro se dalle fucilate che hanno raggiunto al volto Secci, seduto nel sedile passeggero, o dalle schegge del vetro andato in frantumi. È difeso dall’avvocata Antonella Giua Marassi. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Emanuele Secci, è ancora alle fasi iniziali, dunque le contestazioni e le singole posizioni potrebbero cambiare già dalle prossime ore. Al termine degli adempimenti di rito, i due sono stati trasferiti nel carcere di Uta.

All’origine del litigio, che sarebbe sfociato nella sparatoria, potrebbe esserci la lite per una ragazza, avvenuta la notte precedente. Mattia Secci sarebbe arrivato in via Bassi a bordo del T-Cross assieme a Lippi per regolare i conti con il più giovane dei due fratelli. La ricostruzione preliminare comprende anche un presunto tentativo di investimento, ma al momento gli elementi a disposizione degli investigatori sono ancora fumosi. Sta di fatto che a farne le spese, investito per fortuna non in modo grave, sarebbe stato un cugino degli Argiolas. In un primo momento si sarebbe parlato anche del fatto che qualcuno nel Suv potesse essere armato, ma in realtà questa circostanza non ha trovato alcun riscontro.

La ricostruzione

Di certo c’è che Giorgio Argiolas, temendo per il fratello, sarebbe entrato in casa a prendere il fucile da caccia e avrebbe esploso alcuni colpi in direzione dell’auto, raggiungendo Secci alla testa. Una sequenza che i militari stanno ora cercando di mettere a fuoco, ascoltando i testimoni, esaminando i luoghi e confrontando le versioni dei presenti. Intanto restano gravi le condizioni del venticinquenne di Pirri. I carabinieri continuano a raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla scena e a ricostruire quanto accaduto nella notte precedente. In Procura si lavorerà anche oggi per tracciare i contorni di un episodio gravissimo che, solo per miracolo, non si è trasformato in tragedia.

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