Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia» 

Sono tutti in aula, si tengono le mani, si cercano, si stringono uno all’altro. ll padre di Cinzia Pinna, Renato, la mamma Diana, la sorella Carlotta, le zie, i cugini, gli amici. Sembra quasi che i parenti di Cinzia siano arrivati dentro il palazzo di giustizia di Sassari per proteggere, accudire, amare chi non è più al mondo. In Corte d’Assise lacrime e sorrisi appena accennati sui banchi in fondo all’aula, nel settore occupato dalle persone arrivate da Castelsardo. Renato Pinna, la voce appena incrinata, dice: «Non odiamo, non si può vivere odiando. Ma vogliamo giustizia, questo sì. Lo vedete, siamo qui per questo, uniti affrontiamo il dolore. Grazie alla nostra unità andiamo avanti e grazie all’affetto di tanti che ci stanno vicino».

Poco lontano, a fianco ai suoi avvocati, c’è Emanuele Ragnedda, l’uomo accusato di avere esploso tre colpi di pistola all’altezza del viso della vittima, uccidendola. Gli sguardi tagliano l’aula, qualche volta si incrociano, stranamente non si percepisce tensione. Nessuna parola fuori posto, nessun commento, nessuno solleva la voce. Eppure le ferite sono aperte, il dolore è nell’aria. Sono passati 14 mesi dalla notte più buia di Conca Entosa, la notte del 12 settembre 2025, quando le storie di due esseri umani che non si erano mai visti, si sono incrociate tragicamente nella casa di campagna di Palau.

Uccisa due volte

Ieri mattina è iniziato il processo per l’omicidio di Cinzia Pinna (33 anni, di Castelsardo), per la Procura di Tempio vittima due volte. La donna, secondo la pm Noemi Mancini, invece di essere aiutata e protetta è stata uccisa prima con la cocaina e poi con tre pallottole, uccisa da chi era nelle condizioni di salvarla, dopo averla vista barcollare sulla strada. Una zia di Cinzia, mentre i giudici entrano in aula, dice: «Cinzia era affettuosa con noi, sempre presente. Prima di andare a lavorare a Palau, quella estate, era venuta a salutarci tutti». A pochi metri Emanuele Ragnedda (42 anni, di Arzachena) guarda nel vuoto. Non ha l’aspetto di un detenuto trasandato, uno appena uscito da una cella. È sicuro di sè, mostra una certa accuratezza nella scelta dell’abbigliamento. Avvicinato, fa capire chiaramente che cosa ha in testa: «Non doveva succedere, mi dispiace. Mi sono difeso e sono qui». Ragnedda scambia qualche battuta con i difensori, i penalisti Luca Montella e Gabriele Satta, che mettono in ordine le carte di un faldone con migliaia di pagine. Poi si inizia.

Guerra sui testimoni

La Corte, presieduta dal magistrato Antonello Spano, apre il dibattimento con un no al rito abbreviato. Una decisione attesa, non ci saranno sconti di pena per Ragnedda in caso di condanna. I penalisti Luca Montella e Gabriele Satta sapevano che le possibilità di un abbreviato erano pochissime, se non nulle. Si passa all’ammissione delle prove ed è scontro tra le parti. Luca Montella e Gabriele Satta indicano tra i testimoni a sostegno delle loro argomentazioni, amici e conoscenti di Emanuele Ragnedda, persone chiamate a riferire sulla “generosità” dell’imprenditore, sulla sua personalità “mite” e sulla inesistenza di segnalazioni alle forze dell’ordine di comportamenti anomali o illeciti. Tra i testi a difesa, ci sono parenti dell’imputato, ma anche un poliziotto, molto legato all’imprenditore, e un ufficiale dei Carabinieri. Gli avvocati di parte civile, Antonella e Nino Cuccureddu, dicono no. Il loro argomento portante è chiaro, dice Antonella Cuccureddu: «Queste testimonianze non hanno nulla a che vedere con i fatti per i quali si celebra il processo. Sono commenti e valutazioni sulla personalità di Ragnedda». La stessa linea della pm Mancini. Il difensore Luca Montella risponde: «Nel capo di imputazione il nostro assistito viene descritto come un mostro, dobbiamo provare che non è così». Le difese vogliono fare entrare nel processo anche gli atti dei fascicoli penali aperti a carico della vittima nel corso degli anni, si parla dei presunti maltrattamenti ai danni dei familiari. L’argomento è funzionale alla tesi difensiva di un’aggressione ai danni di Ragnedda. La pm Mancini si oppone: «Non è un processo alla vittima questo». L’avvocata Antonella Cuccureddu aggiunge: «È vero, quelle accuse c’erano. Ma a Cinzia è stata tolta la vita e non potrà più difendersi». Alla fine la Corte ammette tutte le testimonianze. Prime deposizioni lunedì prossimo.

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