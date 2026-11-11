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Quirinale.
11 novembre 2026 alle 01:09

Messaggio di Mattarella ai magistrati in tirocinio: «Difendete l’indipendenza» 

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«La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario, così come richiede l'imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l'effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno». È questo uno dei passaggi chiave del discorso fatto da Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.

Il capo dello Stato ha spiegato che in quella condotta dei togati «risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce» loro «le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri».

In un altro passaggio, Mattarella ha detto che «la qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell'amministrazione della giustizia. La vostra qualificazione professionale, verificata dalla selezione del concorso, è il primo strumento che vi legittima all’esercizio di una così delicata funzione». Monito sulla comunicazione, «anche quella mediante i social, un tema particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi, sia per la velocità che per l'ampiezza della platea dei destinatari, impone urgenti riflessioni. Non tanto per porre divieti, quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio. Va scongiurato il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione

giudiziaria».

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