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11 novembre 2026 alle 01:09

Finanziaria, l’altolà del Pd: «Basta ritardi» 

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Via libera in Consiglio regionale al bilancio consolidato per l’esercizio 2025 ma anche, all’unanimità, alla modifica della proposta di legge costituzionale per il ritorno all’elezione diretta nelle Province e nelle Città metropolitane. Il testo è già all’esame delle commissioni alla Camera, ma l’Aula ha dovuto intervenire dietro richiesta informale del ministro degli Affari regionali Calderoli.

L’ok al consolidato arriva dopo un periodo di immobilismo, complici le trattative in maggioranza sulle presidenze delle commissioni, in particolare di quella del Bilancio. Ieri, durante la discussione, visto l’obiettivo di approvare la manovra entro il 31 dicembre, il capogruppo dem Roberto Deriu ha dato la sveglia alla maggioranza: «Come gruppo Pd-Progressisti ribadiamo la nostra ferma attenzione sui tempi dei provvedimenti. Da oggi in poi saremo aggressivi quando si perderà tempo. Tutti i ritardi saranno stigmatizzati in modo formale, pubblico e reiterato.

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