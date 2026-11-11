Maggioranza, vertice sulla statutaria 

Neanche risolta un problema, se ne apre subito un altro. Gli strascichi delle trattative sulle commissioni sono ancora evidenti: ieri è anche slittata la votazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio, altri cinque posti che il Campo largo si deve spartire. Ma oggi la maggioranza si vedrà nel tardo pomeriggio per affrontare un’altra questione: la proposta di legge statutaria che, nelle previsioni del presidente della commissione speciale Piero Comandini, dovrebbe diventare legge in Consiglio entro il 31 dicembre. A chiedere il confronto – con i segretari e i capigruppo di tutte le forze del centrosinistra – è stata la governatrice Alessandra Todde, preoccupata – secondo quanto emerge – per una volontà (non specificata nella bozza) di superare l’elezione diretta del presidente della Regione. Manca il passaggio, in effetti, ma sembra che Sinistra Futura abbia in mente di convincere gli alleati a riflettere su una soluzione del genere che contemplerebbe l’elezione del presidente direttamente dall’Assemblea dei consiglieri. Il tavolo è in programma alle 18. Prima è stato convocato negli uffici della Regione in viale Trento, qualcuno dei partecipanti insiste però perché il confronto avvenga nel palazzo dell’Assemblea sarda, considerato che si tratta di un provvedimento che nasce in Consiglio. Non è escluso che alla fine si decida per un incontro a Villa Devoto, sede della presidenza.

La riforma

La riforma introdurrà una serie di novità importanti. Innanzitutto sarà regolato il caso della decadenza del presidente della Regione, in secondo luogo sarà prevista la sospensione del consigliere regionale che accetti di diventare assessore, terzo punto importante il voto del Consiglio sull’attuazione del programma. Altra novità assoluta: allo scadere della metà della legislatura il presidente della Regione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma di governo. Il Consiglio delibera sulla relazione formulando atti di indirizzo. Infine, una nuova figura istituzionale, quella del sottosegretario alla presidenza della Regione che il governatore nomina tra i consiglieri regionali e potrà partecipare alle sedute della Giunta. (ro. mu.)

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