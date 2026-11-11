Momenti di terrore a Giliacquas, il dramma del consigliere comunale Gli amici: «Ti siamo sempre vicini» 

Se c’è una figura politica a Elmas capace di raccogliere consensi in modo capillare e trasversale, è quella di Giuseppe Argiolas. Consigliere comunale di opposizione, è da anni un punto di riferimento centrale nell’amministrazione locale.

Un fortissimo radicamento democratico e un legame viscerale con la comunità costruito nel tempo: dopo essere stato candidato alla carica di primo cittadino nelle amministrative del 2021 alla guida della lista civica “Elmas per tutti”, si è confermato nella tornata del giugno 2026 come il consigliere più votato dell’intero arco consiliare.

La passione

Argiolas, 54 anni, affianca da sempre la passione politica a un impegno quotidiano: è impiegato nel settore dell’igiene urbana e ambientale e si occupa della gestione della raccolta differenziata e della regolamentazione dei centri di raccolta comunali.

Prima di sedere tra i banchi della minoranza ha ricoperto incarichi di primissimo piano al governo della cittadina, prestando servizio come vicesindaco e assessore durante la Giunta guidata dall’ex primo cittadino Antonio Ena (oggi vicesindaco al fianco della sindaca Maria Laura Orrù).

La chiave del suo successo elettorale risiede nell’attenzione continua al territorio e nell’ascolto diretto dei cittadini. Sposato e padre di due figli, Argiolas condivide con la famiglia la passione per la caccia e le tradizioni della campagna. Abita a Giliacquas, quartiere residenziale affacciato sullo stagno, storicamente caratterizzato da una spiccata tranquillità e ritmi di vita comunitari riservati e operosi. Una zona di cui il consigliere si fa sistematicamente portavoce in Aula con interrogazioni sullo stato del piazzale fronte laguna, sull’accessibilità della pista ciclopedonale verso il ponte sul rio Sestu, sulle erbacce e sui rischi legati alla sicurezza e all’igiene pubblica.

Terremoto

Ma da ieri la quotidianità del consigliere e la quiete del suo quartiere sono state sconvolte da quanto accaduto in via Bassi, una delle strade simbolo di Giliacquas che termina dinanzi alla teca devozionale che custodisce la statua di San Pietro, santo protettore dei pescatori e figura di riferimento per la comunità del rione. Un uomo ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco, che pare fosse detenuta legalmente da Argiolas o da uno dei figli.

Solidarietà

Giovanni Maria Fois, che affianca Argiolas sui banchi dell’opposizione, si dice «vicino a Giuseppe. Non conosco appieno la vicenda e le cause, ma da genitore posso solo immaginare lo stato d’animo in cui possono trovarsi in questi momenti lui e la famiglia. Do loro tutto il mio sostegno umano e personale». Così anche Valter Piscedda: «Sono fatti molti gravi che non dovrebbero mai accadere, ma allo stesso tempo non spetta a noi giudicare le persone, peraltro senza conoscere a fondo l’intera vicenda. Prego per i feriti, nella speranza che possano salvarsi e riprendersi completamente. Voglio rinnovare la mia amicizia verso Giuseppe, la cui integrità morale non viene scalfita da questi fatti, ed esprimergli la mia solidarietà in questo momento di dolore che vede coinvolti i suoi figli».

La sindaca Maria Laura Orrù parla di «un momento di grande tristezza per la comunità. Penso che la cosa migliore sia rispettare il dolore di tutte le persone e le famiglie coinvolte. Sono sicura che questo sentimento sarà condiviso da tutti».

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