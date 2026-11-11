Energia, artigiani in grave difficoltà 

La stangata arriva con la bolletta e si ripercuote sui bilanci delle imprese: meno risorse per investire, margini più stretti, commesse che svaniscono. In Sardegna il caro energia è un salasso per artigiani e piccole aziende. Nel confronto tra ottobre del 2025 e lo stesso mese di quest’anno gli aumenti superano il 50% per l’elettricità e raggiungono il 70,61% per il gas utilizzato nella lavorazione dei metalli. Un conto che per un’azienda, nelle proiezioni annuali, può crescere di oltre quarantamila euro. A delineare il quadro è l’Ufficio studi di Confartigianato, sulla base dei dati del consorzio CEnPI. L’associazione quantifica in 124 milioni di euro l’aggravio energetico per il sistema produttivo isolano.

Il danno

«Questa nuova pressione sui costi di produzione comprime i margini di guadagno, riduce la competitività e rende più difficili gli investimenti», afferma il presidente regionale Giacomo Meloni. Le conseguenze attraversano settori diversi, dai laboratori del legno alle officine, dalle gelaterie alle lavorazioni industriali. I casi esaminati rendono concreta la dimensione dei rincari. Per un laboratorio del legno-arredo con consumi annui di sessantamila chilowattora, la bolletta elettrica di ottobre passa da 1.309 a 1.980 euro. Un’impresa meccanica che ne utilizza ottantamila sale da 1.740 a 2.637 euro. Per una gelateria il conto mensile cresce da 878 a 1.325 euro. Nelle attività di trattamento dei metalli con consumi di ottocentomila chilowattora l’anno, la fattura raggiunge 22.436 euro: oltre 7.840 in più rispetto a ottobre 2025.

Il gas

Ancora più pesanti le bollette del gas. Il settore più colpito è quello della lavorazione dei metalli: un’azienda con un consumo annuo di 150mila metri cubi standard ha avuto costi aggiuntivi di quasi 7.700 euro. Nelle imprese delle carni l’aumento mensile è del 46,61%. Le previsioni per novembre e dicembre non indicano un alleggerimento. «In pochi mesi stiamo perdendo la competitività conquistata in trent’anni di lavoro». Per Antonio Matzutzi il caro energia significa fatture sempre più pesanti, listini aumentati tre volte in un anno, investimenti e assunzioni congelati. La sua Perdas, azienda familiare con stabilimento a Paulilatino e quattordici dipendenti, lavora soprattutto il basalto. «Negli ultimi cinque mesi - racconta – l’impatto dei costi energetici è diventato insostenibile. La bolletta dell’energia elettrica è cresciuta del 30-35%. E questo nonostante il fotovoltaico installato quindici anni fa, che alleggerisce la spesa nei mesi estivi».

I listini

«Abbiamo appena ritoccato i listini per fronteggiare gli aumenti dei costi energetici e del gasolio - ammette sconsolato Antonio Matzutzi. L’obiettivo è quello di difendere il mercato senza scaricare i rincari sui clienti. Di questo passo rischiamo di perderli». L’azienda lavora in tutta la Sardegna e si sta affacciando oltre Tirreno, dove incontra gli ostacoli dei trasporti e dell’insularità. Il peso dei materiali rende le spedizioni onerose. Il lavoro non manca, precisa Matzutzi, ma siamo meno competitivi rispetto ai concorrenti del resto d’Italia.Il problema più urgente è l’impossibilità di programmare. «Oggi non so quanto mi costerà produrre il materiale fra un mese, un mese e mezzo». Perdas fornisce soprattutto materiali destinati a opere pubbliche: cantieri che durano sei-otto mesi, con accordi sottoscritti quando i costi erano diversi. «Come faccio se ho un contratto stipulato otto mesi fa? Quei prezzi non sono più congrui».Oscillazioni ce ne sono sempre state, puntualizza, ma aumenti così rapidi sono difficili da sostenere. E le conseguenze vanno oltre la singola commessa. «Dobbiamo fare investimenti, abbiamo tirato i remi in barca. Dobbiamo fare assunzioni, siamo in attesa, per ora non si assume». È su questo punto che il rincaro diventa un freno allo sviluppo: «Se non si fanno investimenti, l’impresa muore».

RIPRODUZIONE RISERVATA