Manovra, alta tensione sulle banche 

Roma. Dura presa di posizione dell'Abi contro le misure della Manovra 2027 che colpiscono banche e assicurazioni per oltre 5 miliardi di euro. In audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il direttore generale dell'associazione bancaria, Marco Elio Rottigni, avverte che il ripetersi di interventi concentrati su alcuni settori solleva «forti dubbi di costituzionalità e sulla razionalità economica», con il rischio di indebolire la fiducia degli investitori, nazionali ed esteri, e dei mercati.

Le contestazioni

Nel mirino ci sono le nuove disposizioni fiscali, che si aggiungono a quelle introdotte nel 2024 e nel 2025 e che hanno già determinato per le banche un aumento delle imposte di quasi 15 miliardi. Il nuovo intervento comporterebbe un ulteriore gettito per lo Stato di circa 7 miliardi nel prossimo triennio, tra imposte definitive e differimenti di deduzioni e compensazioni. In particolare, 4,8 miliardi deriverebbero dall'incremento dell'addizionale Ires e dalla restrizione strutturale delle deduzioni Irap, mentre altri 2,1 miliardi arriverebbero dal differimento di deduzioni e compensazioni fiscali. Misure che, secondo l'Abi, avrebbero conseguenze sulla redditività e sulla liquidità degli istituti e, in alcuni casi, anche sul capitale regolamentare, oltre a produrre effetti sui coefficienti prudenziali di vigilanza e sui costi operativi.

L'associazione sottolinea che le banche sono già soggette alle addizionali delle aliquote Ires e Irap e chiede di valutare congiuntamente gli interventi fiscali delle ultime tre manovre, per un impatto complessivo di 22 miliardi di euro. L'obiettivo è evitare penalizzazioni eccessive dei costi necessari all'operatività e agli investimenti, salvaguardare la certezza delle regole applicabili a crediti e attività fiscali e scongiurare distorsioni della concorrenza rispetto agli altri Paesi dell'Unione bancaria europea.

La proposta

L'Abi propone quindi di individuare correttivi che consentano di conciliare gli obiettivi di bilancio con la competitività e la solidità del settore bancario, preservandone la capacità di sostenere famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. A replicare è Alberto Gusmeroli, relatore della Manovra per la Lega e presidente della commissione Attività produttive della Camera. «Nei primi nove mesi del 2026 i principali istituti di credito hanno registrato utili per 22,8 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025». Abbastanza per giustificare la richiesta al sistema bancario di un ulteriore sforzo per contribuire alla Manovra a sostegno di famiglie e imprese.

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