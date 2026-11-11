«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale» 

L’intelligenza artificiale penetra tutti i livelli della società sarda. Ogni giorno chiedono il suo aiuto tre persone su dieci, l’uso almeno settimanale ha raggiunto il 55,7% (quasi sei persone su dieci, ma ben il 74,4% si dice preoccupato per disinformazione e deepfake. Chi è nell’Isola l’utilizzatore medio? «Un residente in Sardegna abbastanza vicino ai valori nazionali e che nutre la speranza di un intervento positivo dell’intelligenza artificiale rispetto ai servizi che vengono erogati dalla pubblica amministrazione, in particolare quelli legati alla sanità», spiega il prorettore vicario dell’Università di Cagliari e docente di informatica, Gianni Fenu, coordinatore del gruppo di studio che ha condotto l’indagine “La percezione dell'Intelligenza Artificiale nel territorio sardo" presentata ieri. Lo studio è stato realizzato dall’Università su impulso del Corecom Sardegna. «È importante ricordare gli elementi legati alla comunicazione – ha aggiunto – ovvero all’informazione e alla disinformazione che rappresenta il primo motivo di preoccupazione da parte dei cittadini. Tutto ciò si riversa in una serie di aspettative rispetto a un governo potenziale di come alcune informazioni possano essere vagliate, se possibile certificate e in qualche modo verificate». Per il presidente del Corecom Mario Cabasino, «è un'arma a doppio taglio, che può rappresentare un grave pericolo per i posti di lavoro ma anche un’opportunità. Ricordo che oggi montare un servizio televisivo con l'AI è molto semplice e i risultati sono di alto livello».

Aspettative

Il campione comprende residenti in 190 Comuni con un’età mediana di 50 anni. L’analisi ha considerato circa 110 indicatori confrontando le risposte per età, professione, titolo di studio e territorio. Le aspettative degli intervistati si sono concentrate sui servizi pubblici. Tra i contributi auspicati entro il 2030, il 71% ha indicato sanità e assistenza e il 67,3% l’efficienza della pubblica amministrazione. In Sardegna, l’interesse a formarsi sulle tecniche dell’intelligenza artificiale è alto (il 61,4% è interessato a una formazione specifica). Ma pesa tanto l’apprendimento autonomo, indicato dal 65,8%. (ro. mu.)

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