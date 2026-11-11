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Milano.
11 novembre 2026 alle 01:09

Scalata Bpm, l’Agricole cerca l’aiuto del Governo 

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MILANO. Il Credit Agricole cerca di assicurarsi l’appoggio esterno del Governo nella scalata a Banco Bpm. I francesi, secondo quanto riferito prima da Reuters e poi da Bloomberg, avrebbero fatto sapere a Roma di non avere intenzione di sradicare il risparmio italiano dal nostro Paese, continuando a lasciare investito in asset tricolori, incluso il debito pubblico, quanto raccolto dal Banco e dal suo asset manager Anima. Il tema è molto sentito a Roma. Consapevole di toccare un nervo scoperto, la Banque Verte ha offerto rassicurazioni sul fatto che non drenerà risorse dall'economia e dai Btp, dando la disponibilità a ridiscutere i termini dell'operazione qualora fosse necessario per evitare l'intervento della politica. «Noi facciamo sempre quello che dobbiamo fare, quello che la legge ci impone di fare, per quelle che sono le nostre prerogative per la difesa dell'interesse nazionale. Come abbiamo fatto in passato, faremo anche in futuro. Vale per tutti», ha detto la premier Giorgia Meloni, secondo cui il governo deciderà nelle prossime settimane se avvalersi dei poteri speciali. Una questione delicata per l’esecutivo, che non si era opposto al rafforzamento dei francesi in chiave anti-Unicredit, e che ora si trova a gestire, con un golden power spuntato, il passaggio della terza banca del Paese sotto le insegne di Parigi.

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