Teatro Olata, spalti al coperto e nuove luci 

L’estate ormai conclusa ha certificato il grande rilancio del Teatro Olata di Quartucciu. Due mesi di spettacoli sold out e una risposta del pubblico che ha confermato il ruolo sempre più centrale dell’impianto a cielo aperto di piazza Sunda. Ora però si apre nuova fase, quella dei lavori per la copertura degli spalti in modo da utilizzare l’impianto anche in autunno e nelle giornate più calde invernali.

Fondi in arrivo

L’intervento può contare su due finanziamenti da 300 mila e 150 mila euro. Ad oggi, è stato affidato l’incarico per il progetto, dando il via libera a uno studio professionale. «Abbiamo due finanziamenti che in totale ammontano a 450 mila euro per il progetto e per la realizzazione – dice l’assessore Walter Caredda –. L’obiettivo è intervenire soprattutto sulla copertura degli spalti, poi sarà il progetto, anche sulla base dei costi, a definire nel dettaglio la soluzione. Vogliamo rendere il teatro più fruibile anche in altri periodi dell’anno». Secondo il cronoprogramma indicato dall’assessore, i lavori veri e propri dovrebbero partire intorno a ottobre.

Un passaggio considerato strategico anche dall’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Dalla scorsa legislatura siamo riusciti a ridare vita a un teatro che era chiuso e che di fatto non veniva utilizzato. Con il passare del tempo e con un utilizzo sempre maggiore ci siamo resi conto che Quartucciu meritava uno spazio da poter sfruttare per un periodo più lungo dell’anno». La copertura non sarà totale ma consentirà di estendere la stagione degli appuntamenti. L’obiettivo è di migliorare anche il palco: «Oggi non è adatto ad alcune produzioni più complesse. Sarà necessario intervenire sull’illuminazione di gradinate e scale per rafforzare ulteriormente le condizioni di sicurezza».

Il sindaco

Per il sindaco Pietro Pisu, l’ampliamento del Teatro darà maggior valore all’intera città. «La riqualificazione del teatro all’aperto valorizza un presidio già vivo della nostra città, potenziandone la qualità, la sicurezza e la capacità di attrazione. L’intervento migliora l’accessibilità e il comfort per il pubblico, offrendo uno spazio aggregativo ancora più accogliente per tutte le fasce d’età. Permetterà di ospitare produzioni più ambiziose e ampliare l’offerta artistica. Il restyling rinnova un punto di riferimento cittadino, integrando meglio la struttura nel contesto urbano. Migliorare questo palcoscenico attivo significa dare nuova energia a uno spazio già amato, garantendo alla comunità un luogo d’eccellenza sempre più moderno e inclusivo».



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