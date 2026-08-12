Tavola da record per i turisti,  c’è Su Cumbidu 

Quasi un chilometro di tavolate in via Roma per cenare alla vigilia di Ferragosto, muraveresi e turisti. È Su Cumbidu, l’iniziativa portata avanti della Pro Loco assieme al Comune, alle associazioni e ai volontari nel nome dell’accoglienza e dell’ospitalità. I turisti troveranno diversi menù lungo le varie tavolate e potranno gustare la cucina del paese e, più in generale, del sud Sardegna. La cena sarà allietata dal suono delle launeddas e dell’organetto mentre delle ragazze in costume sardo passeranno per offrire dei dolcetti tipici.

La prima edizione de Su Cumbidu risale al 2017. L’ideatore è Carlo Deidda, muraverese sempre pronto a dare un contributo al paese. All’inizio lo scopo era quello di invitare tutti i turisti che passeggiavano per strada a sedersi per cenare assieme, come una grande famiglia. Domani sera gran parte dei posti saranno già assegnati (attraverso la prenotazione) ma non mancheranno le sedie per chi, anche senza prenotazione, si ritroverà a passeggiare lungo la strada principale di Muravera.

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