Tari, sconti in fattura per i più virtuosi 

Sconti in bolletta per i quartesi virtuosi che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti. Anche quest’anno il Comune conferma le premialità Tari, e investe 300mila euro dell’avanzo di amministrazione in bilancio. Le riduzioni vanno dal 6 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2021, al 4,5 per cento per i virtuosi dal 2022, sino al 3,5 per cento se si considera il 2023 come anno d’imposta di riferimento. Inoltre, avranno diritto a un’ulteriore riduzione del 3 per cento sull’importo dovuto coloro che hanno aderito - o vogliono aderire - alla domiciliazione bancaria per pagare in un’unica soluzione la Tari entro settembre.

Tutte agevolazioni che - come viene sottolineato nella delibera appena approvata dall’esecutivo comunale - riguardano sia le utenze domestiche che quelle commerciali. «L’amministrazione comunale prosegue nel percorso intrapreso di lotta all’evasione fiscale, che non intende soltanto incentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti, ma anche sollecitare un sentimento di partecipazione a una causa comune», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «È un progetto dall’interesse collettivo: pagare entro le scadenze significa consentire passi avanti nella qualità della vita e nei servizi generali della città. Una puntualità sempre più tesa a rappresentare anche l’orgoglio di appartenere a questa comunità. È appunto per questo motivo che stiamo dando continuità alle premialità, proprio per fidelizzare questo rapporto con i contribuenti virtuosi, oltre che convincere coloro che in passato hanno trascurato i doveri di cittadini», conclude Sanna.

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