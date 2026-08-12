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San Martino
13 agosto 2026 alle 00:25

T-shirt speciale ai donatori di sangue 

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Per tutto il mese un dono per “chi dona”. Ogni sabato anche i cittadini che si presentano a donare il sangue nel centro trasfusionale dell’ospedale San Martino riceveranno in omaggio una t-shirt speciale, come segno di gratitudine per il loro gesto. L’iniziativa è dell’associazione “Thalassa Azione” in tutti i centri trasfusionali della Sardegna.

«Naturalmente anche ad Oristano - ha precisato Massimiliano Vinci, segretario regionale di Thalassa Azione, – i donatori indossando la maglietta con la scritta “Io dono il sangue.. e tu?” diventeranno, a loro volta, testimonial di un gesto ancora più importante nella nostra isola nei mesi estivi». «Ringraziamo l’associazione, con la quale collaboriamo oramai da anni – ha aggiunto Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale – con l’arrivo dei turisti anche nella nostra provincia il bisogno di sangue aumenta. Per questo è importante donare anche nelle settimane dedicate alle vacanze». Nel centro trasfusionale del San Martino ci si può presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 anche senza prenotazioni. «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici», conclude Murgia.

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