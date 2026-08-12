Supercoppa al Psg Decide il gol di Doué 

Salisburgo. Il Paris Saint Germain inizia la nuova stagione così come aveva terminato la precedente ovvero vincendo. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i francesi si aggiudicano la Supercoppa europea. Nulla da fare per l'Aston Villa che, seppur in formazione rimaneggiata, può poco contro i vincitori della Champions League.

Il Paris Saint Germain passa al 20’ con l’ex Napoli Kvaratskhelia che dal limite calcia e sorprende Bizot. Poi Madjo sfiora il gol quattro volte: al 28’ colpisce di testa ma la palla va fuori; al 35’ ci riprova di piede dalla distanza. Al 41’ fallisce un facile colpo di testa. Al 44’ colpisce il palo esterno. Poi al 45’ trasforma in rete l’ottimo cross di McGinn e realizza l’1-1. Nella ripresa Luis Enrique butta nella mischia Dembelé. E dopo 6’ arriva il gol: Doué viene servito sul filo del fuorigioco proprio da Dembélé e supera Bizot per il 2-1. La partita si chiude con la vittoria del Psg che si aggiudica per la seconda volta il trofeo.

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