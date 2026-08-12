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13 agosto 2026 alle 00:23

Supercoppa al Psg Decide il gol di Doué 

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Salisburgo. Il Paris Saint Germain inizia la nuova stagione così come aveva terminato la precedente ovvero vincendo. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i francesi si aggiudicano la Supercoppa europea. Nulla da fare per l'Aston Villa che, seppur in formazione rimaneggiata, può poco contro i vincitori della Champions League.

Il Paris Saint Germain passa al 20’ con l’ex Napoli Kvaratskhelia che dal limite calcia e sorprende Bizot. Poi Madjo sfiora il gol quattro volte: al 28’ colpisce di testa ma la palla va fuori; al 35’ ci riprova di piede dalla distanza. Al 41’ fallisce un facile colpo di testa. Al 44’ colpisce il palo esterno. Poi al 45’ trasforma in rete l’ottimo cross di McGinn e realizza l’1-1. Nella ripresa Luis Enrique butta nella mischia Dembelé. E dopo 6’ arriva il gol: Doué viene servito sul filo del fuorigioco proprio da Dembélé e supera Bizot per il 2-1. La partita si chiude con la vittoria del Psg che si aggiudica per la seconda volta il trofeo.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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