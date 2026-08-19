SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tennis.
20 agosto 2026 alle 00:14

Super Cobolli, battuto Jodar: è nei quarti a Cincinnati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Come ho fatto a rimontare? Devo solo credere in me stesso, sapevo che avrei avuto una chance». In questa parole c'è tutto lo spirito tennistico di Flavio Cobolli, che al talento tecnico aggiunge una bella carica di grinta per superare i momenti difficili in campo e portare a casa vittorie importanti come quella sullo spagnolo Rafael Jodar. Un successo in tre set (4-6, 7-6, 6-3) per la sua trentesima vittoria stagionale che proietta l'azzurro nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Due anni fa in Ohio aveva raggiunto gli ottavi per poi essere fermato da Hubert Hurkacz, ma questa volta Cobolli ha fatto un passo in avanti, battendo il ventenne talento iberico reduce dalla finale nell'Atp 500 di Washington e della semifinale nel Masters di Montreal. «Rafa viene da un paio di settimane straordinarie e credevo potesse essere un po' stanco», ha detto l'italiano a fine match. «Verso la fine mi sentivo più fresco e sono riuscito a spingermi al limite per vincere. Non voglio sentire più parlare di pressione, perché me ne metto già tanta da solo addosso, o con il mio team. Devo combattere con la pressione, ma devo anche viverla nel modo giusto», ha aggiunto. Il primo set è stato equilibrato. Cobolli si è lasciato sfuggire l'occasione di fare il break già nel terzo game, ma ha finito per cedere 6-4. L'equilibrio è proseguito anche nel secondo set, deciso al tie break (dominato da Cobolli 7-3). Nella partita decisiva, il game chiave è stato il sesto, quando Cobolli si è portato sul 5-2, scattando verso il successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Estate cafona

Assalto alle spiagge protette «La Procura deve intervenire»

L’amarezza di Gassman: «Amici sardi, vi va bene così?» 
Tania Careddu
La visita

«Trepy sta meglio,  caduto in acqua  dopo due ore al sole»

Sassari, accertamenti della Mobile Salvato dalla tempestività dei soccorsi 
Emanuele Floris
Anche Schirru (Gesico) contro il progetto che vanifica gli sforzi per la valorizzazione del sito di Su Angiu

Pale tra i nuraghi, la rivolta dei sindaci

Oppus (Mandas) guida l’opposizione al parco eolico vicino a un’area archeologica 
Severino Sirigu
I sindacati Nursing Up e Cisl Fp: ospedali sovraffollati. Sorgia (FdI): Todde ha fallito, lasci l’interim

«Pronto soccorso, barelle nei corridoi: intervenire subito»

Gravi disagi all’Aou di Sassari e al Santissima Trinità di Cagliari 
La protesta.

A Sorgono i medici di cartone

Giorgio Ignazio Onano
Il Palio di Siena

Nurri, festa a metà tra gioia e attesa

Per Atzeni un mese di collare, la famiglia con lui. Il sindaco: lo aspettiamo 
Sonia Gioia
La strage delle donne

Femminicidio, fermato 80enne sardo

Aveva detto: «Era morta nel podere, ho visto fuggire due uomini» 