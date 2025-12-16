VaiOnline
Savona.
17 dicembre 2025 alle 00:27

Studentessa travolta da un Tir 

Savona. Valentina Squillace, 22 anni, studentessa di giurisprudenza, abitava a Savona e chissà quante volte aveva percorso quella strada, corso Tardy e Benech, che collega il casello autostradale al porto di Savona ed è sempre percorsa dai mezzi pesanti. È morta qui, schiacciata da un Tir che l’ha travolta e risucchiata sotto le ruote alle 8 di ieri mattina. La dinamica, al vaglio della polizia locale, non è del tutto chiara. Di certo si sa che la giovane stava attraversando la strada - sulle strisce, secondo i testimoni - quando il semaforo è diventato verde. Il tir, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere passato a sua volta con il verde per poi rimanere bloccato dalla coda all’interno dell’incrocio: l’autista avrebbe quindi proseguito la sua corsa senza accorgersi della ragazza.

