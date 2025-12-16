«No ai compromessi sul Donbass» 

Mosca. Donald Trump assicura che si è «più vicini che mai» alla pace. Volodymyr Zelensky parla dei «negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio di questa guerra». Il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov afferma che si è «sulla soglia» di un accordo. Ma è difficile questo ottimismo. Dai territori alla presenza di truppe Nato passando per l’uso degli asset russi, i nodi da sciogliere sembrano molti. E il Cremlino mette le mani avanti: la partecipazione dei Paesi europei ai negoziati tra ucraini e americani «non promette bene», ha avvertito il portavoce, Dmitry Peskov.

La telefonata fantasma

Incertezza anche sui contatti Washington-Mosca. Trump ha confermato ai giornalisti di aver recentemente parlato con Putin, ma il Cremlino puntualizza che nessuna conversazione telefonica è avvenuta dopo il 16 ottobre. Mosca ha comunque respinto ogni ipotesi di tregua, anche per Natale. «Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all’Ucraina per prepararsi a continuare la guerra», ha detto Peskov. Lasciando Berlino dopo gli incontri con americani ed europei, Zelensky ha annunciato che le proposte negoziate saranno finalizzate nei prossimi giorni per poi essere trasmesse a Mosca. Ma ha ammesso che «ci sono posizioni ancora diverse» sui territori rivendicati dalla Russia. E i commenti di Mosca sono asciutti. «Non possiamo assolutamente scendere a compromessi» sulle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimea, ha detto Ryabkov ad Abc News. Mentre il leader ucraino ha dichiarato che Kiev «non riconoscerà» nemmeno il Donbass come territorio russo, «né de jure né de facto». C’è poi la questione delle garanzie di sicurezza occidentali a Kiev. Mosca sospende il giudizio, ma su una forza a conduzione europea è chiarissima. «Non sottoscriveremo, accetteremo o saremo nemmeno soddisfatti di alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino», ha scandito Ryabkov.

