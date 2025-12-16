«Sharon uccisa per un capriccio» 

Bergamo. «Una vita spezzata per capriccio». Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha definito così l'omicidio di Sharon Verzeni, la giovane uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola mentre faceva jogging. Un delitto di cui è accusato Moussa Sangaré.

Al magistrato non mancano le prove: mancano invece le parole, nell'aula di Bergamo, per descrivere un delitto assurdo, per il quale l'imputato, sbandato con velleità da rapper, merita l'ergastolo con le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e quella «gigantesca» dei futili motivi.

L'uccisione con 7 coltellate della barista con cui l'uomo non si era mai visto «nasce dalla noia di Sangaré che ha voluto provare il piacere di uccidere». In aula ha più volte cercato di intervenire, ma il pm non glielo ha permesso: «Stia zitto, ora parlo io». Ha detto che tutto ciò che l'uomo di origine maliana ha raccontato sull'omicidio davanti a inquirenti e gip nelle sue confessioni ha «totalmente trovato riscontro, mentre era "totalmente falso" quanto ha ritrattato».

Il magistrato ha anche mostrato varie immagini delle telecamere di sorveglianza che colgono i movimenti di Sharon e Sangaré, che non ha mai avuto «un istante di pentimento». Per l'accusa, «per uccidere ha scelto la persona più indifesa che ha trovato». La famiglia della vittima e il compagno, parti civili, hanno chiesto danni per 1,5 milioni.

