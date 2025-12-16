Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori 

Furto nelle abitazioni dei giocatori del Cagliari Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo. Qualcuno si è introdotto nelle case dei calciatori portando via indumenti griffati e diversi oggetti di valore. Il colpo, scoperto ieri mattina, è avvenuto in una palazzina nella zona residenziale tra viale Trento e viale Merello mentre i due rossoblù (Luvumbo in particolare da giorni ha raggiunto la propria nazionale per disputare la Coppa d’Africa) e le rispettive famiglie erano fuori città. Il bottino preciso è ancora da quantificare. Sul doppio furto indaga la Polizia.

