VaiOnline
Cagliari
17 dicembre 2025 alle 00:27

Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Furto nelle abitazioni dei giocatori del Cagliari Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo. Qualcuno si è introdotto nelle case dei calciatori portando via indumenti griffati e diversi oggetti di valore. Il colpo, scoperto ieri mattina, è avvenuto in una palazzina nella zona residenziale tra viale Trento e viale Merello mentre i due rossoblù (Luvumbo in particolare da giorni ha raggiunto la propria nazionale per disputare la Coppa d’Africa) e le rispettive famiglie erano fuori città. Il bottino preciso è ancora da quantificare. Sul doppio furto indaga la Polizia.

a pagina 13

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 