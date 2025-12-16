Strasburgo revoca l’immunità a Moretti Anche il M5S vota sì 

Strasburgo. L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti non gode più dell'immunità parlamentare: a larghissima maggioranza, 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti, l'Aula di Strasburgo ha confermato la decisione della commissione giuridica del 3 dicembre nell'inchiesta Qatargate.

A nulla sono valsi i tentativi in extremis di trovare un accordo, una sorta di patto garantista, all'interno della maggioranza Ursula: tra i popolari ha prevalso la linea dura, portata avanti dallo spagnolo Adrián Vázquez Lázara.

A favore della revoca hanno votato anche gli eurodeputati del M5S. Non fanno sapere come hanno votato gli altri gruppi, ma Fratelli d'Italia aveva già annunciato che dopo il caso di Ilaria Salis avrebbe votato «su motivazioni esclusivamente politiche». Dopo questo voto, i giudici di Bruxelles possono ora interrogarla, aggiungerla a liste degli indagati o persino sottoporla a fermo.

La plenaria ha poi votato sul destino della dem Elisabetta Gualmini. Anche qui decisione della commissione confermata: niente immunità revocata. Eppure in questi giorni l'impalcatura dell'inchiesta è apparsa sempre più fragile.

Senza capi d'imputazione chiari e con un riesame in corso sui metodi della giustizia belga (pronuncia della Corte d'appello appesa tra fine febbraio e inizio marzo), sono gli stessi inquirenti a essere sotto indagine per fughe di notizie e presunte violazioni del segreto istruttorio, a partire dall'ex direttore dell'Ufficio belga anticorruzione Hugues Tasiaux, poi rimosso.

Molto dura la reazione di Moretti: «Sono amareggiata, gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale. Ribadisco che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali. Spero di essere ascoltata in procura quanto prima per potermi difendere dalle accuse. Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta». Piena solidarietà da tutto il gruppo Pd.

RIPRODUZIONE RISERVATA