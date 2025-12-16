Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti» 

Per la manovra non c’è il tempo. L’Aula è convocata per domani, 18 dicembre. All’ordine del giorno c’è il bilancio interno del Consiglio regionale, mentre le possibilità di trovare sotto l’albero la Finanziaria 2026 sono pressoché inesistenti, come pure quelle di un via libera entro fine anno. Così, è verosimile che sempre domani possa trovare spazio, piuttosto, un disegno di legge della Giunta, o un progetto di legge del Consiglio, per prevedere l’esercizio provvisorio di bilancio di almeno un mese.

Il parere

Ad ogni modo, l’iter della legge di bilancio, già illustrata dall’assessore Giuseppe Meloni, prosegue in terza commissione. Ieri, per la seconda giornata di audizioni, sono stati ascoltati i rettori delle università, i rappresentanti di Caritas, Fish Sardegna e Terzo Settore. In serata è stato il turno degli enti locali. Nel frattempo, è arrivato il parere del Consiglio delle Autonomie locali. Negativo, anche se non vincolante. Il presidente Ignazio Locci indirizza le sue critiche «ai trasferimenti insufficienti agli enti locali, alla necessità di rafforzare Province e Città Metropolitane con risorse certe (almeno 50 milioni all’anno per il triennio»). Ed entra anche nel merito dei fondi di cui la Regione disporrà grazie alla soluzione positiva della vertenza entrate: «Occorre avviare un percorso di coinvolgimento istituzionale delle autonomie locali nella programmazione delle risorse aggiuntive con l’obiettivo di dar vita ad un “Piano di Rinascita della Sardegna”». Infine, «abbiamo segnalato la necessità di almeno 40 milioni di euro destinati agli Enti locali per la promozione di progetti e cantieri comunali (cosiddetti Cantieri Lavoras)».

I Comuni

La presidente dell’Anci Daniela Falconi ha ribadito ancora una volta che «nei bilanci dei Comuni mancano le risorse per garantire i servizi essenziali e pagare le bollette». Quanto all’incremento del fondo unico, richiesta rimasta inascoltata, «speriamo che con la risoluzione della vertenza entrate ci sia una boccata d’ossigeno, perché molti Comuni hanno avuto difficoltà a chiudere i bilanci».

L’università

I due rettori hanno espresso apprezzamento per l’attenzione riservata dalla Regione al sistema universitario: «Senza i fondi regionali le nostre Università sarebbero chiuse – ha detto Gavino Mariotti (Sassari) – la sfida ora è spendere al meglio le risorse. I soldi non bastano, abbiamo la necessità di certificare la spesa anche attraverso un sistema di autorizzazioni». I rettori delle due Università hanno espresso soddisfazione per le modifiche apportate alla legge regionale 26 del 1996 che consente agli atenei di agire con più libertà sul fronte delle assunzioni e della programmazione: «Senza questa legge non saremmo in grado di assumere oltre i parametri– ha detto Francesco Mola (Cagliari) – la norma ci dà spazi più ampi anche sulla programmazione degli investimenti». Confindustria Sardegna ha richiamato l’attenzione su una serie di criticità storiche del sistema produttivo isolano. Per esempio, ha spiegato in audizione il direttore generale Andrea Porcu, «l’insostenibile incremento dei costi del trasporto merci via mare derivante dalla tassazione europea sull’Ets, in manovra dovrebbe trovare spazio uno strumento compensativo straordinario». (ro. mu.)

